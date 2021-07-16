Торгівля деревиною: шлях до успішного бізнесу

Необроблена деревина була, є і залишатиметься одним із найважливіших видів сировини, без якого не можуть обійтися багато галузей промисловості.

Поряд з тим ця сфера роками тоне в корупційних скандалах, а про зловживання на цьому ринку можна написати кілька книжок.

1 липня 2021 року набрали чинності зміни в законодавстві, які безпосередньо стосуються сфери торгівлі деревиною.

Що потрібно про це знати лісокористувачам та деревообробникам?

Перше — змінюються умови роботи на біржі. Відтепер покупці не лише подаватимуть пакет документів для участі в аукціонах із продажу деревини, а й акредитуватимуться на торговій площадці, укладаючи відповідний договір з біржею.

Така угода укладатиметься на рік із можливістю пролонгації. І лише після цього юридичні та фізичні особи-підприємці матимуть можливість подавати заявки для участі в аукціонах.

Друге — обов'язкова аналогічна процедура набуття непостійного члена біржі і для продавців.

Ними виступатимуть постійні лісокористувачі – лісові господарства областей, що знаходяться в підпорядкуванні обласних управлінь лісового та мисливського господарств, які здійснюють заготівлю деревини на території України, та мають намір її продати.

Третє — на аукціони виставлятиметься вся необроблена деревина постійних лісокористувачів відповідно до затверджених кошторисів, а також деревина для індивідуального ремонту та будівництва.

Четверте — після акредитації на біржі, продавці деревини подаватимуть свої пропозиції біржі, яка уже на власній сторінці сайту розміщуватиме оголошення про проведення аукціону.

В оголошенні зазначають усі відомості про місце, дату і час проведення аукціону.

Що ж стосується самих торгових майданчиків, то відповідно до вищезгаданих законодавчих змін, що набрали чинності 1 липня, всі товарні біржі повинні мати ліцензію, яку видає Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Кількість майданчиків, які потенційно можуть отримати ліцензію, нічим не обмежена. Проте варто розуміти, що ця процедура не така й проста, адже є набір обов'язкових умов.

Для отримання ліцензії товарний майданчик повинен насамперед сформувати достатній капітал, розробити та затвердити правила товарної біржі, які міститимуть порядок організації та проведення біржових торгів.

Ці та інші внутрішні документи, у яких в тому числі буде прописаний порядок допуску учасників до біржових торгів, враховуючи вимоги фінансового моніторингу, класифікацію біржових товарів, які допускаються до продажу на біржі, порядок проведення біржової торгівлі та багато іншого, потрібно зареєструвати в НКЦПФР.

Необхідно мати кваліфікований персонал та сучасні електронні торгівельні системи, які повинні відповідати суворим вимогам регулятора.

Але головне — пройшовши цю процедуру відсіювання, товарні майданчики, які планують займатися саме розвитком біржових торгів, відповідатимуть високим як професійним, організаційним так і етичним стандартам.

Чому ліцензування та контроль з боку НКЦПФР є важливим та позитивним фактом у функціонуванні ринку необробленої деревини?

Тому що саме наявність незалежного арбітра з боку держави може забезпечити неупередженість щодо кожної товарної біржі, яка планує займатися таким видом торгів.

Наразі єдиною товарною біржею, яка отримала ліцензію НКЦПФР є Українська енергетична біржа.

На її аукціонах минулого року було реалізовано більше 713,6 тис. кубометрів деревини на суму у понад 740 млн грн.

Це найбільший показник порівняно з іншими організаторами торгів. При цьому потенційні учасники торгів деревиною розуміють, що з провадженням контролю з боку НКЦПФР, ця сфера стає врешті решт цивілізованою.

Адже Нацкомісія має право у будь-який час відкликати ліцензію, якщо буде встановлено, що та, чи інша платформа "підіграє" комусь з учасників або одразу декільком.

Також державний "арбітр" буде наглядати, щоб не відбувалось здійснення не ліцензованої діяльності, про що вже попередила на своєму сайті.

Втрата ліцензії, це, по-перше, величезний скандал на ринку, що шкодить репутації. По-друге: біржа втрачає колосальний ринок, а по-третє: ринок позбавиться одного з цінових індикативів.

Страх перед втратою ліцензії може змусити наш ринок дійсно розвиватися та працювати над створенням нових торгових інструментів, а не їх імітації.