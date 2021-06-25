Как стартап-культура создает единорогов

У розумінні українців стартап – це голлівудська казка про iPhone з каліфорнійського гаража, історія про великі гроші, зароблені великою ідеєю.

Насправді стартап – це значно більше за гроші, звичні поняття бізнесу і, звісно, за видимі успіхи всесвітньо відомих брендів.

Стартапи створюють завдяки новому світогляду, де на першому місці завжди ідея, а не бажання заробити, запал, а не просто азарт.

Це нова культура, де філософія творення та змін забирає в талановитої молоді сон і раціоналізує найбільш божевільні ідеї.

Я часто подорожую і спостерігаю, як у світі працюють стартапи, як їх акселерують, інкубують, вирощують, як вони працюють з корпораціями.

Ми повинні розуміти, як функціонує стартап-культура за кордоном, адже в Україні вона тільки зароджується.

Усі ці люди, з якими я спілкуюся, чимось схожі на нас: з ними можна посміятися, вони не особливо розбещені грішми і, що найважливіше, з радістю діляться ідеями, адже це підштовхує до розвитку думки, інших ідей, зростання.

У розвинених екосистемах стартапів люди не бояться, що ідею вкрадуть і на ній зароблять. Адже лише 2-3% від усіх стартапів стають успішними, а ідей втілюється ще менше. Складно вигадати ідею, ще важче – її імплементувати.

Отже, шлях стартапу починається з ідеї. Потім формується команда, яка її реалізовує. Далі з'являється потреба в перших грошах, аби орендувати офіс, заплатити за комунальні послуги, купити необхідне.

Залучення капіталу починається з seed round (посівної), коли під свою ідею стартап намагається залучити перші гроші, скажімо, 50 тис дол.

На початку стартапи фінансує категорія FFF – friends, family and fools (друзі, сім'я та дурні або мрійники). З першими двома все зрозуміло, а от третя категорія – це люди, які щиро вірять в успіх вашого стартапу.

Хто такі єдинороги

Коли ж ви виходите на більші раунди фінансування і можете продати 5-7-10% акцій компанії, їхня вартість визначає вашу капіталізацію.

При продажу 10% компанії за 100 млн дол загальна капіталізація становитиме мільярд, а ваша компанія називатиметься єдинорогом. Однак є нюанс: кошти, за які ви продали частку компанії, повинні бути повністю розписані. Ви маєте знати, на що ці сто мільйонів будете витрачати. Інакше вам їх не дадуть.

При цьому ви ще можете мати велике боргове навантаження попередніх періодів. Так, стартап – це не лише успіх, це ще й багато відповідальності.

В екосистемах, створених у Кремнієвій долині, Ізраїлі чи Південній Кореї, є величезна кількість компаній, капіталізація яких перевищує мільярд доларів чи навіть сотні мільярдів. Серед українських стартапів єдинорогів майже немає.

Як стати успішним стартапом

Якби існувала чітка формула успіху, реалізованих стартапів було б значно більше. Однак є ключові елементи, без яких точно не злетіти. Насамперед – постійне вдосконалення, гнучкість і впевненість у своїй ідеї.

Треба чітко розуміти, для кого і для чого ви взялися за вашу ідею. Стартап створює цінність для людей, вирішує якесь питання, удосконалює сервіс.

Великі корпорації часто шукають стартапи в конкретних технологіях, аби інтегрувати їх у свій бізнес. Якщо ви запропонуєте Google круте доповнення для Google Maps, корпорація може відразу купити ваш стартап.

Великим компаніям немає потреби дублювати і розробляти вашу ідею, витрачаючи найважливіший ресурс – час. Їм простіше купити готову розробку, впровадити її і монетизувати. Такі ідеї швидко окуповуються і вдосконалюють сервіси, тому корпорації часто оцінюють стартапи доволі дорого.

Багато стартапів стають sustainable companies, тобто сталими компаніями, які можуть довго бути на ринку, довго приносити цінність і бути потенційно цікавими як партнери чи як предмети купівлі для корпорацій.

Що таке "старі гроші" та "нові гроші"

Стартап-культура змінює підхід до розуміння грошей і їх цінності. Це не той бізнес, що створюють для забезпечення базових потреб: купівлі житла чи авто.

Стартап – настільки серйозний ризик, що матеріальне забезпечення навряд чи може бути його ціллю. У результаті, навіть досягаючи успіху, колишні стартапери не підтримують культуру безглуздого споживацтва.

Прості футболки Білла Гейтса чи скромні гольфи Стіва Джобса замість костюмів Brioni дали зрозуміти світові, що епоха оld money – "старих грошей" – уже позаду. Гроші не є успіхом самі по собі і хизуватися ними на тлі глобальних проблем – голоду, війн та пандемії – щонайменше неетично.

Коли я почав розуміти, чому в Кремнієвій долині не їздять на дорогих авто і не носять дорогі речі, це стало для мене великим психологічним перетворенням.

Там дискутують про ідеї, оптимізацію процесів, допомогу іншим. Тепер усі прагнуть new money або "нових грошей", тобто тих, які містять філософію майбутнього. Це гроші, що є ресурсом для реалізації ще більших ідей та амбіцій. Стартап-культура стала виразником загальнолюдських цінностей.

Як зробити новий світ в Україні

Українська бізнес-культура перебуває на етапі змін і лише ідеями її не осучаснити. Простіше кажучи, епоха гаражів позаду, Кремнієва долина задала нові стандарти. Для втілення ідей потрібні умови, у яких ці ідеї розвиваються.

Насамперед необхідна відповідна інфраструктура для розвитку стартапів. Місце, де люди можуть обмінюватися досвідом, завжди цінується в розвиненій культурі. Так відбувається зміна світогляду, так об'єднуються в сильні команди.

Друге – це освіта. Молодих ідейних людей потрібно навчати бути успішними в новому світі. Молодь має знати, що залучити 0,5 млн дол інвестицій реально. Молодь повинна мати можливість спілкуватися з інвесторами та успішними стартаперами, повинна мати менторів, які навчають, як рухатися далі.

Українські стартапери повинні мати можливість поїхати в Кремнієву долину чи Ізраїль за більшими ресурсами, компетенцією та досвідом і повернутися в Україну, бо їхній успіх – це успіх кожного з нас і нашої країни загалом.

Зрештою, стартап-культура створює оточення, яке заохочує кожного члена рости далі. Ви заробляєте стільки, скільки в середньому заробляють люди, з якими ви спілкуєтеся. Якщо вони не можуть генерувати ідей, не дають палива для вашого вдосконалення, то ви не зможете зростати.

Усе це створює органічну екосистему, здатну розкрити потенціал українців у сфері інновацій. Це означає, що ми можемо повторити досвід Ізраїлю, який у 1990-х був країною аутсорсингу і став найуспішнішою державою за реалізацією стартапів на кількість населення. До речі, Ізраїль має 70% аутсорсу з України.

Ті, хто працюють як аутсорс, акумулюють знання та досвід. Зрештою, цей процес обов'язково конвертується в креативні ідеї та нові стартапи, у сильні команди і перші українські єдинороги. Складне минуле вже породило сильних українців. Тепер настав час сильним діяти і створювати майбутнє.