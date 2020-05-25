Как ДТЭК планирует «сливать» очередное дело против него в АМКУ

"Економічна правда" оприлюднила аналіз "дорожньої карти" компанії ДТЕК щодо лобіювання інтересів у державних органах.

Він містить важливий розділ, присвячений розслідуванню справи АМКУ щодо зловживань монопольним становищем компанією "ДТЕК-Західенерго" у Бурштинському енергоострові.

Справа була відкрита 4 жовтня 2019 року та станом на сьогодні розслідування триває. Судячи з документів, які є у відкритому доступі, на початку справою займався особисто голова комітету. Жодних даних про передання справи на розслідування іншому державному уповноваженому немає.

Компанії інкримінується створення штучного дефіциту на окремих енергетичних ринках, що призводило до реалізації електричної енергії за штучно завищеною ціною, та відповідно забезпечувало групі додатковий прибуток.

Це було можливим через домінуюче становище компанії в регіоні. Так, в Івано-Франківській, Львівській та Закарпатській областях частка компанії, за підрахунками АМКУ, досягає 90%. У випадку доведення порушення компанії загрожуватиме штраф до 10% річного доходу.

При цьому примусовий поділ групи ДТЕК в рамках цього розслідування АМКУ навряд чи зможе здійснити, оскільки відповідачем Комітет визначив саме "Західенерго". Та фізично розділити саме його активи без суттєвої втрати їх функціоналу навряд чи можна.

За правилами розслідування справ Комітетом перший строк розслідування — 6 місяців. Після цього строк може бути продовжений. Враховуючи відсутність на сайті АМКУ інформації про завершення розслідування, у квітні голова АМКУ його подовжив.

За практикою строк продовження коливається від 3-х до 6-ти місяців та в подальшому ця процедура може повторюватись необмежену кількість разів. Керівник НКРЕКП вже чекає результатів розслідування.

Але оскільки АМКУ приховує інформацію щодо строків розслідування та їх продовження, достеменно дізнатись про те, коли, наскільки та чому керівник АМКУ вирішив продовжити строки, та коли планується завершення розслідування, офіційними шляхами неможливо.

З плану ДТЕК можна зробити кілька висновків:

1. ДТЕК впевнений, що примусовий поділ йому у не загрожує. Адже в наслідках розслідування АМКУ в плані зазначено виключно штраф.

2. План формувався наприкінці 2019 року після початку розслідування. Оскільки в першому пункті плану мова йде про супровід розгляду в АМКУ відповідей від "Західенерго" та ТОВ "Д. Трейдінг", отже вимоги компанії на той час вже отримали та відповіді надали.

3. Група передбачала ще наприкінці 2019 року, що справ в АМКУ буде кілька, оскільки визначення застосовується в множині. Та їх очікування були виправдані, оскільки в лютому 2020 року АМКУ розпочав другу справу - проти компанії "Д. Трейдінг" за надання недостовірної інформації на вимоги Комітету, та вже в березні оштрафував її на символічну для таких гігантів суму 82,6 тис. грн.

4. Виправдались і очікування групи щодо повторних вимог, які містяться в плані. Відповідно до рішення АМКУ компанія надала достовірну інформацію лише на повторну вимогу. На перші вимоги АМКУ частина наданої інформації була неправдивою, і навіть правдива частина була викладена в такій формі, що співробітники Комітету були вимушені перевіряти тисячі цифр з калькулятором вручну, як слідує з рішення самого АМКУ. Очевидно це суттєво впливає на строки розслідування в бік збільшення та затягує процес.

5. План містить не передбачений процесуальним законодавством захід "участь в робочих зустрічах/нарадах в АМК в рамках розгляду справ". Закон містить вичерпний перелік процесуальних комунікацій між слідчим та підозрюваним. І робочі зустрічі й наради до нього не відносяться. Для прикладу, це те ж саме, що НАБУ або суд будуть зустрічатись з обвинуваченим на нарадах та обговорювати питання розслідування.

6. Окремі формулювання в плані, як то "коригування регуляторного середовища", "супроводження розгляду АМК відповідей", "моніторинг надсилання повторних запитів" мають подвійне трактування. Та їх використання в подібному аспекті може вказувати на наявні можливості впливу на процес розслідування всередині відомства.

І наостанок наведу цитату з прес-релізу комітету, присвяченому відкриттю цієї справи:

"Водночас очевидним є те, що постраждало все населення. Адже затрати на виробництво та послуги бізнес перекладає на кінцевого споживача. І якщо кіловат, спожитий у помешканні, коштує так само, то ми однаково заплатимо більше за сорочку або візит до перукаря".

Отже, Комітет визнає, що мешканці областей, в яких домінує "Західенерго", є потерпілими. А значить можуть клопотати перед АМКУ про вступ до участі в справі в якості третьої особи, формувати свої "дорожні карти" розслідування та вимагати від АМКУ рівного ставлення, в тому числі в частині участі в нарадах та робочих зустрічах.