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Чому в майбутньому люди не матимуть авто

Чому в майбутньому люди не матимуть авто

Через десять років городяни не купуватимуть автомобілі, а замовлятимуть поїздки із смартфонів. Перші ознаки змін вже є.
Четвер, 27 грудня 2018, 08:12
Тарас Потічний
регіональний менеджер Taxify в УкраЇні

Як змінюються ціни на пальне? Де прокладуть автобан? Що відбувається з розмитненням машин з європейськими номерами?

Як би пильно ми не стежили за цими новинами, насправді автомобільний світ навколо нас кардинально змінюють зовсім інші речі.

Головна з них — глобальне зростання популярності поїздок на замовлення.

Зараз вони становлять лише 4% від загальної кількості, однак протягом наступних десяти років їх частка збільшиться до 25%. Відповідь на це — персоналізовані рішення з передплатою для пересування містом. Широке розповсюдження таких сервісів — питання найближчого майбутнього, ми в Taxify у цьому впевнені.

Завдяки чому це стане можливим? Погодьтеся: мати власне авто не дуже ефективно, адже 95% часу воно стоїть. До того ж власник витрачає час та гроші на пошуки стоянки, пальне, візити на СТО. Під час експлуатації деталі зношуються, тому з часом авто потребує все більше коштів на обслуговування.

Крім того, велике авто — не найкращий спосіб пересуватися містом, особливо для однієї людини. Більшість подорожей городян короткі — кожна четверта не перевищує 3 км, тому невдовзі автомобілі відчують набагато серйознішу конкуренцію з боку більш мобільних та економічних транспортних засобів.

Скутери, мотоцикли та електробайки починають захоплювати нішу коротких перевезень. Досвід Taxify в країнах Східної Африки підтверджує переваги мотоциклів. Поїздка на такому транспорті удвічі дешевша і швидша за таксі.

Електричні та самокеровані автомобілі також дуже перспективні, але їх широке застосування поки що стримує висока вартість технологій.

В умовах зростання потоків населення та розширення міст мережа публічного транспорту не може ефективно виконувати свої функції. Її риси — неефективна організація руху, недостатнє покриття і майже повна відсутність гнучкості.

Саме тому платформи для замовлення поїздок стануть важливим доповненням первинної системи транспорту. Як це виглядатиме?

У майбутньому кожна поїздка починатиметься з відкривання додатку клієнта. Деякі маршрути матимуть сенс на байку чи скутері, деякі — на авто. Ідеально було б мати єдиний додаток. Користувач зазначатиме пункт призначення і йому будуть пропонувати варіанти з урахуванням часу та вартості поїздки.

Наприклад, замовляти машину з водієм для великих відстаней неефективно, тому можливість за п'ять хвилин орендувати авто стане чудовим рішенням.

Отже, в майбутньому люди не купуватимуть автомобілі, а замовлятимуть поїздки із своїх смартфонів. Перші ознаки змін вже є: на Заході городяни поступово відмовляються від другого автомобіля в родині, настане час і першого.

Цілком імовірно, що вже через 10-15 років дрони або невеликі гвинтокрили перевозитимуть людей за нинішньою ціною поїздки в таксі.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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Економічна правда
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