Вирус убивает ресторанный бизнес

Ну вот, глобальная эпидемия коронавируса добралась и до нашей страны. Увы, это было ожидаемо, стоит только посмотреть новости о ситуации в мире.

И ожидаемо, что глобальный психоз в связи с вирусом приведет к глобальным потерям и в ресторанном бизнесе – до 50% и даже больше.

Нет, люди есть и пить не перестанут. Но многие уже ограничивают свои передвижения по городу и по стране.

Страшно – а вдруг кто-то чихнет или покашляет в транспорте, на улице или в ресторане – а у него ЭТО САМОЕ! Косо, очень косо смотрят на таких приболевших, шарахаются и отворачиваются от них.

И не важно, что пока заболевших официально еще нет. Никто не верит официальной информации, а вдруг их уже сотни, а мы не знаем?!

И конечно, в этой ситуации пойти в ресторан, бар или кафе кажется не вполне разумным.

Все-таки в хорошем ресторане каждый день бывает не меньше сотни человек, а в некоторых особо успешных даже несколько тысяч.

И тут включается паническая арифметика: а сколько может быть больных среди всей этой кучи народу?

Хотя на самом деле все не так. Во многих ресторанах гораздо чище, чем во многих квартирах или подъездах. Ну вы же не моете свой туалет по 10 раз в день, а в ресторане моют.

И персонал постоянно моет руки, и проходит медосмотр. И протирает столы много раз на день. Но суеверия очень сильны, и как показывает пример Италии, не только у нас.

А тут еще карантин. Закрытие школ и детских садиков образовало тысячи, сотни тысяч беспризорных детей, которых теперь нужно куда-то пристроить.

И конечно, страх перед неизвестным привел к тому, что родители с детьми уже сто раз подумают, прежде чем пойти с чадом в ресторан или в торговый центр. Нет, детям дома сидеть, телевизор смотреть, или к бабушкам, от греха (вируса) подальше.

А ведь есть еще туристы, которых нет. В ресторанах в центре города доля туристов составляет до 20%, а у некоторых даже больше. И теперь вся эта доля просто потеряна на какое-то время.

Но есть и луч света в этом темном царстве страхов и вирусов – это доставка в роли антивирусной программы. Как же хорошо, что сейчас уже 2020 год, и доставка всего уже достаточно развита.

У ресторанов есть и собственные службы, и есть крупные сервисы как Glovo или Uber eats. Поэтому если страшно, но есть все-таки хочется – можно и даже нужно заказывать, домой, в офис, на пенек в лесу.

К сожалению, доставка есть далеко не у всех, и именно у таких заведений будут наибольшие потери. Например, бары – у них практически нет продукции, которую можно заказать на дом. Коктейли и алкоголь наразлив вообще доставке практически не подлежат, да и главное в любом баре даже не напитки, а атмосфера и общение, а его уже не доставишь.

Или кофейни – чашечку кофе можно доставить разве что на соседнюю улицу.

К категории самых "теряющих" можно отнести и заведения с караоке, кальянами, дискотеками, детскими развлечениями – у них станет меньше посетителей, намного меньше.

И такую услугу не доставишь домой.

Но даже доставка не спасет от потерь ресторанный бизнес. Аренду и коммунальные нужно платить, персонал можно сократить, но все равно кому-то же нужно работать, даже для приготовления на доставку.

Можно договориться о снижении аренды на какое-то время, но далеко не все собственники помещений заходят на это пойти. В итоге вместо роста прибыли в активные весенние месяцы большинство ресторанов получат только чистые убытки.

И еще один факт – многие бизнесы принимают решения об отправке сотрудников в неоплачиваемый отпуск, или о переводе на дистанционную работу. В итоге у людей будет просто меньше денег, чтобы их тратить в ресторанах.

А здесь еще как рояль за углом падающая гривна, а это для большинства это сигнал к экономии во всех сферах жизни. Многим придется просто затянуть пояса, и здесь уже не до ресторанов.

Это время нужно просто пережить. Перетерпеть, сократить расходы где можно, и все же радовать себя любимыми блюдами из любимых ресторанов. Просто радоваться жизни. И конечно, мыть руки перед едой!