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Стоит ли открывать рестораны в Украине

Стоит ли открывать рестораны в Украине

Сидеть на пляже в Таиланде, а ресторан успешно работает — миф. Нет, все разворуют, загубят и скажут, что вот такая экономика в стране.
Вторник, 18 июня 2019, 08:50
Ольга Насонова
эксперт в ресторанном бизнесе, эксперт психологии продаж

По статистике, в первый год работы закрывается около 40% ресторанов и кафе.

Это происходит тогда, когда не угадали с концепцией, не нашли потребителя, неправильно выбрали место для бизнеса или неправильно этот бизнес вели.

Несмотря на внешнюю легкость, ресторанный бизнес требует серьезных и скучных раздумий. Здесь много подводных камней и скал.

Инвестиции в ресторанный бизнес — на любой кошелек. Открыть маленькую кофейню можно и за 5 тыс долл, большой ресторан — за несколько миллионов.

Здесь вступает в действие закон больших чисел: чем больше заведение и больше инвестиции в него, тем больше денег на выходе можно получить. Открыть ресторан за 20 тыс долл и получать 10 тыс долл прибыли — таких чудес не бывает. Чистая прибыль в месяц составит около 5% от инвестиций.

Кафе за 50 тыс долл будет выдавать 2-3 тыс долл чистой прибыли в месяц, а комплекс за 1 млн долл — до 50 тыс долл в месяц. Просто потому, что это изначально большое заведение с большим количеством мест.

Поэтому новоиспеченных рестораторов часто посещает разочарование, даже если все было сделано правильно. Крутимся, крутимся, а прибыль — в размере зарплаты хорошего специалиста. Самый большой секрет в том, что усилия для создания и маленького, и большого заведений примерно одинаковы.

Ресторанный бизнес нельзя открывать на последние деньги. Даже очень удачный проект требует раскрутки, обычно это около полугода. У него будут неудачные месяцы, например, период отпусков. Нужно будет вкладывать дополнительные деньги, чтобы работа заведения не остановилась и не ухудшилось качество.

Если этих денег нет, увольняется хороший персонал, растут долги перед поставщиками, и заведение умирает. Потому ресторанный бизнес — это бизнес для тех, у кого есть деньги, и эти деньги не последние. Тогда бизнес будет давать ожидаемую прибыль. Но может и не дать, если все сделано неправильно.

Ресторанный бизнес требует постоянного внимания владельца. Рассказы о том, что можно сидеть на пляже в Таиланде, а ресторан будет успешно работать — миф. Нет, все разворуют, загубят и скажут, что вот такая экономика в стране.

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Я не очень верю в популярные идеи о надежной команде и делегировании полномочий. Надежные команды и доверенные управляющие загубили не один ресторан. Да, владелец не должен готовить, обслуживать гостей и убирать, но часто присутствовать, пробовать и контролировать должен обязательно.

Это большой плюс, как ни странно. Одна из причин популярности ресторанного бизнеса в том, что это бизнес красивый и вкусный. А что может быть лучше, чем удовольствие от блюд и напитков в собственном заведении, в котором не просто можно, а даже нужно постоянно есть? Это же бесконечное удовольствие!

По моим наблюдениям, рестораны бывают успешными у тех, кто действительно любит есть, любит готовить, кормить друзей, родных и посторонних.

В ресторанном бизнесе важны мелочи. Такие мелкие, что о них можно вроде и не думать. Чем моется посуда, есть ли туалетная бумага, какие руки у официанта, висит ли крючок для сумок в туалете — все это важно. Однако важнее всего, конечно, еда. Если все мелочи продуманы, а еда невкусная — все, конец.

Вкусная еда по адекватной цене позволяет закрыть глаза на некоторые мелочи, в разумных пределах, конечно, потому шеф-повар и команда кухни — это самые важные люди в ресторане. Хорошо оборудованная кухня с нормальной вентиляцией и хорошие зарплаты — простой путь к стабильному качеству.

Главное в ресторане — идея еды. Не просто идея интерьера или прикольное название. Идея еды — это или полное меню, то есть первое, второе и компот, или какое-то одно интересное блюдо или один интересный напиток.

Идеи можно черпать и в своем городе, если какая-то еда или напиток вдруг стали популярными, или за границей. Путешествия — неограниченный источник идей, которые вполне успешно можно применить у себя.

В последние годы стали пользоваться спросом такие идеи еды: рыба и морепродукты, веганские блюда, хумусы, боулы, авокадо, магазины-кафе, где можно и купить, и поесть мясо, рыбу, овощи, выпечку, выпить вино и кофе, шаурма и хот-доги новой волны, азиатская лапша, рамены.

Старые идеи еды также пользуются спросом: украинская и итальянская кухня, пивная кулинария и, конечно, вечный-вечный "цезарь".

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
продовольствие бизнес предпринимательство инвестиции

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