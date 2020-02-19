Как Укравтодор будет улучшать бизнес-климат в дорожной отрасли

За три місяці роботи в Укравтодорі я особисто познайомився з основними учасниками ринку, бізнес-асоціаціями, мали два великих заходи, де презентували плани на 2020 рік та намагалися донести до бізнесу дві речі: ринок є і він буде рости, долучайтеся – ми працюємо чесно та прозоро.

Після сьогоднішньої зустрічі в Американській торгово-промисловій палаті почув кілька запитів від бізнесу, які підштовхнули мене до ідеї розказати детальніше про те, чим ми займаємося і чому це важливо для бізнес-клімату країни.

Стереотипи та факти

У рейтингу 2018 року WEF Україна на 130 місці за якістю доріг, у Глобальному звіті щодо конкурентоспроможності за 2019 маємо показник "якість дорожньої інфраструктури", і це вже 114 позиція.

За 2020-2021 плануємо піднятися на 10-15 сходинок.

Враховуючи те, що в пріоритетах на 2020 – не тільки кілометри, але і безпека руху та сучасні інфраструктурні рішення з управління руху – маємо шанси опинитися десь між Болгарією та Тунісом.

Наприкінці січня ми презентували амбітні плани на рік – оновлення більше 4 тис. км доріг державного значення та 2,5 тис. км доріг місцевого значення. Це рекордні показники для України.

При цьому, навіть цих кілометрів недостатньо для оновлення всієї дорожньої мережі.

В управлінні Укравтодору близько 45 тис. км доріг, в цілому дорожня мережа України – майже 170 тис. км.

Звісно, для виконання цих планів нам потрібна активна участь бізнесу. Що може цьому завадити?

Сприйняття галузі. Високий поріг входу, корупційні ризики, трансакційні й адміністративні витрати. При цьому – низьке та нестабільне фінансування.

По факту – близько 15 великих учасників ринку, 60 і більше учасників аукціонів на проєктах міжнародних фінансових організацій (МФО), стабільне фінансування з Дорожнього фонду (31,5 млрд грн) та залучення додаткового фінансування під державні гарантії та з грошей, які Україна отримала за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Як покращити сприйняття та дійсність?

Перше завдання – лібералізація ціноутворення, типова тендерна документація та протидія "тендерним тролям".

В 2019 виділилися 4 компанії, які надіслали 720 скарг до Антимонопольного комітету України.

Через заблоковані тендери мільйони гривень були перерозподілені на інші проєкти та маршрути.

Ми хочемо зменшити бюрократичне навантаження підрядників і говорити "однією мовою" із міжнародним бізнесом.

В січні мав зустріч із однією з найбільших дорожніх компаній Австрії, генеральний директор говорить про так звану "смєту", яку не розуміє міжнародний бізнес та "extra fees".

Щодо другого – запевнили у нульовій толерантності до корупції, а ось з ціноутворенням плануємо розібратися як тільки буде розблоковано парламент і народні депутати зможуть прийняти відповідний закон.

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Це означає, що необхідно обґрунтовувати кожну складову витрат дорожніх робіт. Наприклад – зазначити марку машини, кількість працівників, рівень заробітної плати, прибутку тощо. Все це – купа документів в паперовому вигляді.

Така система призводить до того, що в дорожньо-будівельних компаніях відсутня зацікавленість в застосуванні інноваційних технологій і зменшенні витрат.

Натомість, ринкова система передбачає перехід до твердої (фіксованої договірної ціни), в якій передбачено застосування укрупненого показника вартості робіт і спрощеної форми звітної документаціі. З

амовник робіт буде контролювати винятково обсяг робіт, якість, строки виконання та відповідність проєктній докуметаціі.

В проєктах МФО ми працюємо саме так, і це одна з причин, чому на міжнародних тендерах Укравтодору в рази більше учасників, аніж в системі ProZorro.

Безумовно, бізнес розуміє масштаби грошей, які держава інвестує в дороги. Зараз – Укравтодор безумовний лідер галузі за кількістю та вартістю оголошених закупівель. З початку 2020 опубліковано 433 лоти на сумму 11,2 млрд грн.

Умова їх належного використання – висококонкурентний ринок, прозорість та контроль якості.

Почув запити від бізнесу – яка доля вагових комплексів, що чекає на бетонні дороги, які умови участі у тендерах у проєктах МФО та в системі ProZorro.

Чекаємо сертифікацію комплексів WiM та ініціюємо підписання Меморандуму доброчесності у галузі вантажних перевезень.

Меморадум має об’єднати представників логістичного бізнесу, перевізників, аграрні та промислові компанії, від яких залежить формування культури вантажних перевезень. Одними штрафами й обмеженнями українські дороги не зберегти – треба активна позиція усіх учасників ринку.