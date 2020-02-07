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Що заважає будівництву бетонних доріг в Україні

Що заважає будівництву бетонних доріг в Україні

Частка бетонних доріг в Україні складає 1% у загальній дорожній мережі, тоді як в Європі – 30–40%. (рос)
П'ятниця, 7 лютого 2020, 09:06
Владислав Притоманов
в.о. керівника сектору "Транспорт", BRDO

На 2020 год у правительства амбициозные планы – сшить дорогами всю страну.

Объемы строительства и ремонта станут рекордными за последние 10 лет, как и объемы финансирования.

На обновление 6500 км дорог хотят потратить 113 млрд грн. 

Такие масштабы строительства и ремонта станут вызовом для украинской дорожной отрасли и возникает вопрос: по какому пути пойдет ее развитие? Будем ли мы использовать современные технологии строительства, как это делают в западных странах, чтобы продлить срок эксплуатации наших дорог, или пойдем по уже привычному маршруту?  

По сравнению с  европейскими странами, в Украине цементобетонные дороги практически не строятся.

Есть буквально несколько проектов, в частности, дорога Днепр – Решетиловка, объездная Житомира и еще одна дорога в Николаевской области.

Но на этом все. Так, доля цементобетонных дорог в Украине в общей дорожной сети составляет 1%, тогда как в Европе – это 30–40%. 

При этом срок службы цементобетонных дорог больше асфальтобетонных в 2–3 раза – 20–25 лет. Конечно, при условии соблюдения технологии строительства.

Стоимость таких дорог, соответственно, тоже на 30–40% больше, но за счет долговечности в долгосрочной перспективе они более выгодны.

Также нужно учитывать тот факт, что на сегодняшний день 80% битума, который используется в строительстве асфальтобетонных дорог, импортного производства. 

Новая дорожная стратегия 2020: как власть планирует "сшивать" дорогами всю страну

Почему же при явных плюсах цементобетонные дороги у нас не строятся? 

Первое – отсутствие необходимой техники. Поскольку строительство цементобетонных дорог в Украине только начинает зарождаться, для реализации проектов необходимо привлечение иностранных подрядчиков. 

Второе – проблема контроля качества. Для строительства цементобетонных дорог необходимо уделять значительное внимание контролю качества, потому как  в отличие от асфальтобетонных дорог, любое нарушение технологии или просчет будет очень сложно исправить.

Сегодня  в Украине, к сожалению, нет надлежащего контроля, и этот фактор мешает начать масштабное строительство бетонных дорог. 

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Третье – на сегодняшний день в Украине, по данным ГосдорНДИ, существует всего 15 компаний, которые занимаются проектированием и около 200 сертифицированных проектантов.

Для массового строительства этого явно недостаточно. Это связано, в том числе, и с низким уровнем заработной платы специалистов (6–7 тыс. грн в месяц).

В большинстве европейских стран проектные работы оцениваются в размере 5–6% от стоимости проекта, в Украине – 1%. 

Четвертое – тендеры. Уже на самом первом этапе регулирования, когда заказчик прописывает условия тендера, он указывает, какую дорогу нужно построить. Тендерная документация прописывается очень детально, вплоть до количества техники и рабочих, и, само собой, технологии. 

А поскольку цементобетонные дороги у нас практически не строятся, то на этапе планирования такая технология  зачастую просто не рассматривается.  

Наша рекомендация – ввести либо технологическую нейтральность, либо же создать общенациональную программу, которая, исходя из качества, нагрузки, потока автомобилей ответит на вопрос, какая дорога на этом участке нужна: асфальтобетонная или цементобетонная. 

Конкуренция на рынке должна быть на уровне проектов, а не технологий.

Кто придумал и реализовал лучше проект – сделал его дешевле и качественней, тот и получает большее финансирование. 

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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