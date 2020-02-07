Що заважає будівництву бетонних доріг в Україні
На 2020 год у правительства амбициозные планы – сшить дорогами всю страну.
Объемы строительства и ремонта станут рекордными за последние 10 лет, как и объемы финансирования.
На обновление 6500 км дорог хотят потратить 113 млрд грн.
Такие масштабы строительства и ремонта станут вызовом для украинской дорожной отрасли и возникает вопрос: по какому пути пойдет ее развитие? Будем ли мы использовать современные технологии строительства, как это делают в западных странах, чтобы продлить срок эксплуатации наших дорог, или пойдем по уже привычному маршруту?
По сравнению с европейскими странами, в Украине цементобетонные дороги практически не строятся.
Есть буквально несколько проектов, в частности, дорога Днепр – Решетиловка, объездная Житомира и еще одна дорога в Николаевской области.
Но на этом все. Так, доля цементобетонных дорог в Украине в общей дорожной сети составляет 1%, тогда как в Европе – это 30–40%.
При этом срок службы цементобетонных дорог больше асфальтобетонных в 2–3 раза – 20–25 лет. Конечно, при условии соблюдения технологии строительства.
Стоимость таких дорог, соответственно, тоже на 30–40% больше, но за счет долговечности в долгосрочной перспективе они более выгодны.
Также нужно учитывать тот факт, что на сегодняшний день 80% битума, который используется в строительстве асфальтобетонных дорог, импортного производства.
Новая дорожная стратегия 2020: как власть планирует "сшивать" дорогами всю страну
Почему же при явных плюсах цементобетонные дороги у нас не строятся?
Первое – отсутствие необходимой техники. Поскольку строительство цементобетонных дорог в Украине только начинает зарождаться, для реализации проектов необходимо привлечение иностранных подрядчиков.
Второе – проблема контроля качества. Для строительства цементобетонных дорог необходимо уделять значительное внимание контролю качества, потому как в отличие от асфальтобетонных дорог, любое нарушение технологии или просчет будет очень сложно исправить.
Сегодня в Украине, к сожалению, нет надлежащего контроля, и этот фактор мешает начать масштабное строительство бетонных дорог.
Для массового строительства этого явно недостаточно. Это связано, в том числе, и с низким уровнем заработной платы специалистов (6–7 тыс. грн в месяц).
В большинстве европейских стран проектные работы оцениваются в размере 5–6% от стоимости проекта, в Украине – 1%.
Четвертое – тендеры. Уже на самом первом этапе регулирования, когда заказчик прописывает условия тендера, он указывает, какую дорогу нужно построить. Тендерная документация прописывается очень детально, вплоть до количества техники и рабочих, и, само собой, технологии.
А поскольку цементобетонные дороги у нас практически не строятся, то на этапе планирования такая технология зачастую просто не рассматривается.
Наша рекомендация – ввести либо технологическую нейтральность, либо же создать общенациональную программу, которая, исходя из качества, нагрузки, потока автомобилей ответит на вопрос, какая дорога на этом участке нужна: асфальтобетонная или цементобетонная.
Конкуренция на рынке должна быть на уровне проектов, а не технологий.
Кто придумал и реализовал лучше проект – сделал его дешевле и качественней, тот и получает большее финансирование.
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