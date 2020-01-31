Ставки вниз: как снижение учетной ставки способствует росту экономики

Вчорашнє рішення не стало несподіванкою для багатьох.

Позитивні очікування вже були сформовані, про що свідчить, наприклад, зниження вартості державних запозичень.

Те, що Національний банк знизив облікову ставку до 11% відразу на 2,5 в.п. відповідає економічній ситуації та відкриває можливості для економічного зростання за рахунок здешевлення кредитних коштів.

Такі дії знаходяться цілком у руслі домовленостей меморандуму між урядом та Національним банком про взаємодію для досягнення стійкого економічного зростання та цінової стабільності.

Чому ж Нацбанк не знизив ставку раніше?

У минулий період Національний банк тримав облікову ставку високою, адже намагався виконувати свою основну конституційну функцію - забезпечення стабільності національної валюти, цінової стабільності в країні.

Поступово, зі зниженням темпів інфляції, НБУ також знижував облікову ставку.

Утім наразі відбувається більш помітне зниження інфляційного тиску, а рівень зростання споживчих цін у 2019 році виявився навіть значно нижчим (4,1%) за цільовий середньостроковий показник (5%).

Це відбулося через зниження світових цін на енергоносії у поєднанні з тривалою ревальвацією гривні. А також завдяки спільним антиінфляційних діям уряду та Національного банку.

Згадані позитивні очікування реалізувалися у останньому розміщенні ОВДП.

22 січня Мінфін випустив 10-річні ОВДП, номіновані в євро, за найнижчим купоном в історії України – за ставкою 4,375 % на суму 1,25 млрд євро.

При цьому попит перевищив пропозицію більш, ніж у 5 разів (понад 7 млрд євро). А 28 січня було розміщено гривневі ОВДП, у тому числі з терміном обігу 7 років, які востаннє випускались більш ніж п’ять років тому.

Дохідність ОВДП продовжувала зменшуватись: середньозважена дохідність 7-річних гривневих ОВДП склала 9,79% (на 571 б.п. менше за аналогічний за терміном обігу випуск 2014 року).

Що далі?

Спільні дії НБУ та уряду відкривають можливості для розширення кредитування економіки, стимулюють інвестиційну активність та підтримують сталу тенденцію економічного зростання.

Високі кредитні ставки в останні роки було однією із головних перешкод для бізнесу.

Тож зниження облікової ставки посприяє і запровадженню урядом програми доступних кредитів 5-7-9%.

Ще одне болюче питання кредитування – іпотека. Уряд має серйозні плани щодо запуску цього вкрай важливого для людей виду позик. І зниження ставок є позитивним сигналом для тих, хто мріє купити власне житло.

Уже найближчим часом має запрацювати ринок землі. Позичальники отримають новий інструмент застав (земельні паї), а банки зможуть видавати під таку надійну заставу кошти, ще й під нижчі проценти.

Адже у бюджеті заплановано 4 млрд грн для компенсації фермерам купівлі землі, а також кошти на створення Фонду часткового гарантування.

Обидва ці механізми розраховані на тих позичальників, які не мають достатньої кредитної історії або управлінської звітності.

Кредитування – це можливість для бізнеса розвиватися, а для економіки – зростати. Це внутрішні інвестиції.

Від того, чи вдасться нам наростити обсяг внутрішніх інвестицій (окрім іноземних, що надважливо) залежить, чи зможе наша країна досягти успіху та реально забезпечити добробут громадян.