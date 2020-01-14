Товарно-транспортная накладная: "цифра" вместо бумаги
Уявіть собі, що всі товари, які щодня споживають, купляють і продають українці – від продуктів харчування та одягу до промислових виробів і пального – все це проходить через паперові товарно-транспортні накладні.
Перевезення бізнесом товарів без них є правопорушенням. І чим більше перевозиться товарів, тим більше друкується накладних. Це сотні мільйонів накладних і гривень щороку.
Товарно-транспортна накладна – це єдиний та обов’язковий для всіх учасників транспортного процесу документ, який підтверджує факт перевезення та доставки товарів, розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи.
Для розуміння масштабу "паперового" процесу і проблеми наведу такі цифри.
В Україні кожного року друкується приблизно понад 500 млн накладних і їх копій. Це більше 120 повних 20-тонних фур із 1 мільйоном пачок паперу А4, кожна з яких у середньому коштує 70–80 грн.
Додаймо до цього вартість пересилки оригіналу паперової накладною поштою – це ще десь 20–40 грн і втрачений час, не кажучи вже про друк і роботу відповідальної особи.
Виходить понад 1 млрд грн витрат бізнесу щороку на паперові накладні, які в кінцевому рахунку оплачує кожен із нас, розраховуючись за придбаний товар.
Ми хочемо вирішити цю проблему – замінити паперову накладну на електронну.
Щоб логістика та відповідний сервіс були зручними та доступними, швидкими та надійними. Тому старт пілотного проекту із впровадження єдиної електронної товарно-транспортної накладної (е-ТТН) є надважливим етапом.
На транспортному порталі e-transport.gov.ua вже працює відповідний сервіс.
На рівні Міністерства інфраструктури побудована центральна база даних е-ТТН, до якої вносяться данні від комерційних систем документообігу, які обслуговують вантажоперевізників.
Бізнес отримав зручну для використання е-ТТН і звільнився від ще одного паперового бюрократичного процесу, який, до того ж, зовсім не гарантував результат, але забирав дорогоцінний час і ресурси.
Бо кожна паперова товарно-транспортна накладна – це велика "паперова" робота: оригінал накладної, декілька копій і мінімум 3–4 підписи осіб, що фізично доволі часто перебувають у різних кінцях країни.
Підготувати, роздрукувати, підписати у вантажовідправника, перевізника, вантажотримувача тощо, показати, зробити копії, відправити оригінал накладної....
А без оригіналу накладної неможливо оплатити послуги. Ще таку накладну можна загубити (як і підмінити), а після всього її ще потрібно десь зберігати, бо цей документ необхідний для первинного обліку.
Так було десятки років, але відтепер буде зовсім по-іншому – по-цифровому.
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Пілотний проєкт з е-ТТН розпочинаємо для загальних груп товарів. Далі плануємо оцифрування товарно-транспортних накладних для підакцизних груп товарів.
Що дає е-ТТН для бізнесу і держави:
– пришвидшує бізнес-процеси та спрощує взаємодію між учасниками перевезень;
– дозволяє облік автомобільних вантажних перевезень у єдиній системі;
– єдина точка доступу різних відомств до всіх реєстрів, які регулюють процес автомобільних вантажних перевезень;
– прискорює процес перевірки перевізника;
– отримання актуальної інформації з необхідних реєстрів у real-time;
– моніторинг діяльності контролюючих органів на місцях.
Окрім цього, запровадження е-ТТН та розвиток цього сервісу дає можливість контролювати дотримання вагових параметрів автомобілів, що везуть вантаж, і не допустити перевантаження.
Скільки вантажу записано у накладній – стільки має бути по факту у вантажівці та відповідати характеристикам автотранспортного засобу, зазначеного у е-ТТН.
Зокрема, не перевищувати його максимальну вантажопідйомність. А це ще один запобіжник від руйнації автошляхів перевантаженими вантажівками.
Більше того, е-ТТН – один з сервісів, який дозволяє створити цифрові транспортні коридори та розвивати мультимодальні перевезення у сполученні Європа – Азія.
Після повної реалізації проекту е-ТНН в Україні для внутрішніх перевезень ми розпочнемо пілот із запровадження міжнародного формату e-CMR – електронної накладної для міжнародних вантажоперевезень.
А це реалізація України як транзитної держави, мосту між Сходом і Заходом, залучення інвестицій в інфраструктуру, створення доданої вартості транспортним сектором і нових робочих місць. У майбутньому плануємо стандартизувати формат е-ТТН і e-CMR.
Сучасна транспорт і логістика мають бути швидкими і надійними.
Паперова товарно-транспортна накладна – це анахронізм і гальма для бізнесу. Майбутнє – за е-ТНН, це запорука конкурентоздатності української логістики.
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