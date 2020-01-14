Товарно-транспортная накладная: "цифра" вместо бумаги

Уявіть собі, що всі товари, які щодня споживають, купляють і продають українці – від продуктів харчування та одягу до промислових виробів і пального – все це проходить через паперові товарно-транспортні накладні.

Перевезення бізнесом товарів без них є правопорушенням. І чим більше перевозиться товарів, тим більше друкується накладних. Це сотні мільйонів накладних і гривень щороку.

Товарно-транспортна накладна – це єдиний та обов’язковий для всіх учасників транспортного процесу документ, який підтверджує факт перевезення та доставки товарів, розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи.

Для розуміння масштабу "паперового" процесу і проблеми наведу такі цифри.

В Україні кожного року друкується приблизно понад 500 млн накладних і їх копій. Це більше 120 повних 20-тонних фур із 1 мільйоном пачок паперу А4, кожна з яких у середньому коштує 70–80 грн.

Додаймо до цього вартість пересилки оригіналу паперової накладною поштою – це ще десь 20–40 грн і втрачений час, не кажучи вже про друк і роботу відповідальної особи.

Виходить понад 1 млрд грн витрат бізнесу щороку на паперові накладні, які в кінцевому рахунку оплачує кожен із нас, розраховуючись за придбаний товар.

Ми хочемо вирішити цю проблему – замінити паперову накладну на електронну.

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Ключова мета Міністерства інфраструктури України – це повна цифровізація транспортних послуг із одночасним забезпеченням сервісу найвищої якості.

Щоб логістика та відповідний сервіс були зручними та доступними, швидкими та надійними. Тому старт пілотного проекту із впровадження єдиної електронної товарно-транспортної накладної (е-ТТН) є надважливим етапом.

На транспортному порталі e-transport.gov.ua вже працює відповідний сервіс.

На рівні Міністерства інфраструктури побудована центральна база даних е-ТТН, до якої вносяться данні від комерційних систем документообігу, які обслуговують вантажоперевізників.

Бізнес отримав зручну для використання е-ТТН і звільнився від ще одного паперового бюрократичного процесу, який, до того ж, зовсім не гарантував результат, але забирав дорогоцінний час і ресурси.

Бо кожна паперова товарно-транспортна накладна – це велика "паперова" робота: оригінал накладної, декілька копій і мінімум 3–4 підписи осіб, що фізично доволі часто перебувають у різних кінцях країни.

Підготувати, роздрукувати, підписати у вантажовідправника, перевізника, вантажотримувача тощо, показати, зробити копії, відправити оригінал накладної....

А без оригіналу накладної неможливо оплатити послуги. Ще таку накладну можна загубити (як і підмінити), а після всього її ще потрібно десь зберігати, бо цей документ необхідний для первинного обліку.

Так було десятки років, але відтепер буде зовсім по-іншому – по-цифровому.

Пілотний проєкт з е-ТТН розпочинаємо для загальних груп товарів. Далі плануємо оцифрування товарно-транспортних накладних для підакцизних груп товарів.

Що дає е-ТТН для бізнесу і держави:

– пришвидшує бізнес-процеси та спрощує взаємодію між учасниками перевезень;

– дозволяє облік автомобільних вантажних перевезень у єдиній системі;

– єдина точка доступу різних відомств до всіх реєстрів, які регулюють процес автомобільних вантажних перевезень;

– прискорює процес перевірки перевізника;

– отримання актуальної інформації з необхідних реєстрів у real-time;

– моніторинг діяльності контролюючих органів на місцях.

Окрім цього, запровадження е-ТТН та розвиток цього сервісу дає можливість контролювати дотримання вагових параметрів автомобілів, що везуть вантаж, і не допустити перевантаження.

Скільки вантажу записано у накладній – стільки має бути по факту у вантажівці та відповідати характеристикам автотранспортного засобу, зазначеного у е-ТТН.

Зокрема, не перевищувати його максимальну вантажопідйомність. А це ще один запобіжник від руйнації автошляхів перевантаженими вантажівками.

Більше того, е-ТТН – один з сервісів, який дозволяє створити цифрові транспортні коридори та розвивати мультимодальні перевезення у сполученні Європа – Азія.

Після повної реалізації проекту е-ТНН в Україні для внутрішніх перевезень ми розпочнемо пілот із запровадження міжнародного формату e-CMR – електронної накладної для міжнародних вантажоперевезень.

А це реалізація України як транзитної держави, мосту між Сходом і Заходом, залучення інвестицій в інфраструктуру, створення доданої вартості транспортним сектором і нових робочих місць. У майбутньому плануємо стандартизувати формат е-ТТН і e-CMR.

Сучасна транспорт і логістика мають бути швидкими і надійними.

Паперова товарно-транспортна накладна – це анахронізм і гальма для бізнесу. Майбутнє – за е-ТНН, це запорука конкурентоздатності української логістики.