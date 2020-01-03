За 2019 рік контейнерні перевезення в морпортах виросли на 20% – Криклій

У 2019 році в портах України обробили понад 1 мільйон TEU контейнерних вантажів, за рік контейнерні перевезення зросли майже на 20%.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Урядовий портал.

За оперативними даними Адміністрації морських портів України, за весь 2019 рік у портах було перевалено один мільйон і три з половиною тисячі TEU контейнерів (TEU - умовна одиниця виміру, заснована на обсязі 20 футового (6,1 метрів) інтермодального ISO-контейнера).

"Перевалка контейнерних вантажів в Україні другий рік поспіль демонструє істотне зростання, яке в кілька разів перевищує середні світові показники на ринку контейнерних перевезень", - йдеться у повідомленні.