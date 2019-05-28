Как (не) потерять гривну

Весь интернет пестрит обсуждением назначений новоизбранного президента, роспуском парламента и указов президента. Все это больше напоминает древнюю пословицу: что разрешено Юпитеру - не разрешено быкам.

Вместе с тем, никто особо не обратил внимание, как НБУ и правительство Украины погасило еврооблигации на 1 млрд долл., так же в апреле 2019 года погасило внешних долгов на 881 млн долл.

При этом курс гривны не девальвировал и продолжил уверено демонстрировать ежегодную сезонную ревальвацию, которую плавно проводит НБУ.

Здравий смысл: есть или нет?

С удивлением можно наблюдать, как ряд советников, политических обозревателей и аналитиков предлагают президенту В.Зеленскому в ряде вопросов плюнуть в тарелку, с которой пьем воду.

Основной ньюсмейкер, внештатный политтехнолог и консультант политэкономического блока "ветра перемен" на выходных всех удивил своим предложением объявить дефолт Украины.

Окно возможностей, когда это рационально было сделать в первой половине 2014 года, закрылось. Сейчас это чревато повторением истории Венесуэлы-2.

Выгода от этого будет только крупному капиталу, у которого сбережения в валюте и не в Украине.

Как можно, например, озвучивать даже в краткосрочной перспективе необходимость перестать или заморозить сотрудничество с МВФ в условиях больших выплат по внешним обязательствам, припадающих на конец 2019 год, когда сотрудничество с МВФ — это сигнал для Мирового банка и Европейского союза.

Как после легитимизации очистки банковской системы международными партнерами делать прецедент и начинать всерьёз разговор про многомиллиардную компенсацию бывшим собственникам, когда миллионы людей остались без своих сбережений.

При нынешнем уровне политического популизма, который не готов к структурным реформам без принуждения, как отказаться от реформы в медицине и т.д?

Мы видим повторение кадровой политики, к которой обещали не возвращаться: друзья, бизнесмены, повязанные лица с олигархатом.

Как оценивать потерю имиджа Украины на международной арене и доверие иностранных инвесторов, которые уже негативно оценили последние назначения.

Если припустить политический кризис после парламентских выборов, отсутствия правительства до поздней осени, то курс гривни на конец года можно поддерживать только за счет резервов.

Выплаты по внешним обязательствам пойдут за счет эмиссии и при всем этом не нужно забывать, что весь дефицит бюджета формируется в конце года, а это еще одна волна эмиссии и внутригосударственных заимствований.

На приватизацию и мечту о спасательном круге в 17 млрд грн в бюджет при такой политике собственности надо давно забыть и уже поставить крест.

Советы в стиле "у нас достаточно золотовалютных резервов, чтобы обойтись без МВФ в течении 2019 года" вызывают смех.

Так как платежи по выплате внешних обязательств – это часть публичных финансов, выплата по ним может происходить исключительно со счетов правительства.

Золотовалютные резервы НБУ предназначены, только для обмена гривни на иностранную валюту.

Выплатить 3 млрд долл. необходимых в декабре 2019 года без программы МВФ возможно за счет скрытой эмиссии и вымывания золотовалютных резервов.

Не нужно забывать, что в конце года будет рост сезонной деловой активности и рост спроса на валюту.

Также дополнительно нерезиденты начнут выходить с гривневых ОВГЗ и это подвоет давление на курс, только за январь-апрель 2019 нерезиденты увеличили свой портфель гривневых ОВГЗ на 1,1 млрд долл.

Зная публичную позицию НБУ в вопросе рыночного механизма курсообразования, то девальвация без МВФ и без дефолта будет существенной, про валютную либерилизацию можно будет забыть, а уровень инфляции явно перерастет в двухзначное число.

Бюджет не будет утвержден в срок и все усилия по внедрению three-year spending review при отсутствии стабильного прогноза макроэкономических показателей будут зря.

А если допустить дефолт, то курс 50-90 грн - это реальность. Одним словом, очередной экономический и политический кризис с потерей экономического роста, ростом безработицы и всеми вытекающими последствиями.

Как уберечь экономику

Высшей задачей "ветра перемен" на сегодня является обеспечить бюджетную, долговую, финансовую и макроэкономическую стабильность экономики Украины. Независимость НБУ.

Транспарентность нормативно-правовой деятельности, показательный личный пример верховенства права, назначение на должности профессионалов, порядочных и патриотичных людей, тем более, что из 65 млн украинцев, выбрать есть с кого, было бы желание.