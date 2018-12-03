Как бизнесу привлечь к ответственности силовиков

Несколько недель назад Служба безопасности Украины обыскала офис и квартиру совладельца винницкой IT-компании Letyshops.

Из информсообщений стало понятно, что обыски проводились с нарушениями.

На днях исполняется ровно год с момента появления инициативы под общим названием "Маски-шоу Стоп".

Это пакет законов, которые должны были уменьшить давление силовых органов на бизнес, а также стали хорошим пиар-подспорьем для власти во взаимоотношениях с предпринимателями.

Благодаря этим законам предполагалось уменьшить число немотивированных обысков, а также количество нарушений в ходе их проведения.

Нерадивых следователей, прокуроров и прочих участников событий со стороны силовых структур обещали наказывать "гривней": государство оплачивает ущерб пострадавшему из бюджета, а затем по регрессу взыскивает деньги с самоуправца.

Обыски в Letyshops красноречиво свидетельствуют о том, что цели авторов законов "Маски-шоу стоп" не были достигнуты.

По сообщениям СМИ, следователи СБУ проводили обыск без адвоката, а когда он прибыл – попросту не допустили его в помещение.

Это грубое нарушение. Следователи и прокуроры обязаны допускать адвоката к процессу на любой стадии, начинать обыск в его отсутствие можно только после 3-х часов ожидания.

Еще один вариант "досрочного" допуска правоохранителей на обыск – если на это добровольно согласился владелец помещения. Чего явно не было.

Обжалование со скрипом

Как и владельцы Letyshops, любые другие предприниматели имеют возможность обжаловать действия правоохранителей, если считают их неправомерными.

Какой бы сложной на первый взгляд не казалась "спецоперация" по возмещению такого ущерба.

Первая задача – доказать сам факт незаконности действий правоохранителей. Вторая – доказать размер нанесенного ущерба и получить компенсацию.

Именно с первым этапом возникает больше всего вопросов. Согласно общепринятому мнению, обжаловать незаконные действия следователя или прокурора можно только в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом. Но тут есть две проблемы.

Во-первых, по УПК жаловаться может только сторона в уголовном процессе – пострадавший, подозреваемый или, например, собственник арестованного имущества.

А что делать компании, в офис которой пришли с обыском "по ошибке" и которая вообще ни сном, ни духом об уголовном деле?

Во-вторых, в исключительном перечне случаев, когда действия/бездеятельность следователя или прокурора могут быть обжалованы в суд … нет "нарушений при обыске, которые нанесли ущерб бизнесу" или "безосновательного изъятия компьютеров, которое парализовало работу предприятия".

Даже если силовики "по неосторожности" выломали дверь в офис, перевернули вверх дном производственный цех или "случайно" удалили ценную информацию с компьютеров, обжаловать это в порядке КПК не получится.

Именно поэтому в сложившейся судебной практике в качестве доказательства незаконности действий силовиков как правило принимается вступивший в силу обвинительный приговор суда (в отношении допустившего нарушение силовика). В системе круговой поруки такого приговора добиться практически невозможно.

Зная эти "особенности", силовики могут безнаказанно нарушать закон при проведении следственных действий, а суды отстраняются от вынесения каких-либо решений.

Исключение – вопиющие случаи, когда злоупотребления правоохранителей слишком очевидны.

Например, в кейсе в Житомирской области, когда чиновники присвоили себе полномочия суда и самовольно решили кто прав, а кто виноват в конфликте двух аграрных предприятий за урожай.

Решение об ущербе и превышении полномочий органами внутренних дел принимал хозяйственный суд.

Закон "Маски-шоу стоп-2", принятый этой осенью, установил обязательность последующего взыскания возмещенного ущерба с конкретного силовика его работодателем в порядке регресса. Но вот процедура установления незаконности действий силовиков при осуществлении следственных действий так и не появилась.

Что скажет админсуд?

Сегодня и юридическое сообщество, бизнес и обычные граждане находятся в стадии формирования практики по обжалованию незаконных следственных действий силовых органов в судебном порядке, в том числе – через административные суды.

Вместе с требованием о признании действий незаконными можно одновременно подавать иск и о возмещении ущерба от действий госорганов.

Заявляя административный иск, важно помнить, что срок давности для такого обращения составляет 6 месяцев. Поэтому предпринимателям нужно как можно быстрее после событий их обжаловать.

Чем больше предпринимателей будут подавать аргументированные иски о незаконных действиях силовиков и возмещении нанесенного ими ущерба, тем больше шансов, что этот подход приживется и "оживит" пока еще "бумажные" нормы законодательства "Маски-шоу стоп".

Тем более, что к этому подталкивает практика Европейского суда по правам человека. В прошлом году, например, ЕСПЧ удовлетворил иск по делу "Анатолий Кузьменко против Украины".

В 2007 году у этого гражданина силовики проводили обыск: искали якобы украденный у какого-то предпринимателя мобильный телефон. Аппарат в результате не нашли, обвинений не предъявили.

Кузьменко решил подать в суд на компенсацию морального ущерба. Национальные суды отказывали "по всем правилам", послав его судиться в порядке УПК.

ЕСПЧ признал это нарушением права на доступ к правосудию и присудил 1500 евро компенсации, признав тем самым правомерность рассмотрения таких исков в админсудах.

Аналогичных решений ЕСПЧ выносилось несколько. А поскольку они являются полноценной частью украинского законодательства, на них можно ссылаться при подаче исков на возмещение ущерба, причиненного силовиками бизнесу – от обычной выломанной двери до потерянного урожая из-за отключения правоохранителями электроэнергии на элеваторе.