Водоканалы банкроты могут оставить город без воды

С начала нового 2019 года может наступить очередной коллапс на украинских водоканалах. В силу вступает закон о рынке электрической энергии , но правила работы для отрасли, которая подает людям питьевую воду, так и неясны.

Законодателями предполагалось, что каждое предприятие захочет и сможет выйти на тендер для того, чтобы найти альтернативного поставщика электроэнергии.

А облэнерго в этом случае сыграют роль только транспортировщика, который доставляет электроэнергию до потребителя.

Казалось, запускается правильная инициатива, которая создает конкурентный рынок. Но для таких игроков как водоканалы, которые считаются ненадежными покупателями, новый рынок станет не просто большим испытанием, а ключевым тормозом развития.

Водоканалы, имеющие задолженность перед облэнерго уже сейчас внесены в категорию "недобросовестных плательщиков", поэтому на торги к ним никто не пришел. И если называть вещи своими именами, то правда в том, что Национальная комиссия регулирования госполитики в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) не устанавливает экономически обоснованные тарифы для нашей индустрии.

Именно поэтому водоканалы не могут вовремя рассчитаться за электроэнергию. Отсюда и миллионные долги за энергетику. В стоимости наших услуг до 40% заложены на затраты на электроэнергию. Поднимая на нее стоимость, национальный регулятор автоматически не повышает стоимость тарифа, соответствующего затратам водоканала.

И получается, что разницу в тарифе за электроэнергии из своего бюджета должны погашать города. Эта "долговая" нагрузка по силам не многим городам. Даже для такого города как Житомир 3 млн. гривен в месяц на погашение долгов водоканала за электроэнергию — это много.

После введения нового закона стоимость электроэнергии возрастет для водоканалов на 20 и 40%, так часть предприятий попадают под тариф поставщика универсальной услуги (+20%) или тариф последней надежды для "нерадивых" предприятий (+40%). Круг замкнулся.

И замыкается он на конкретной организации НКРЕКП, которая регулирует тарифы энергетикам, водоканалам, некоторым теплокоммунэнерго. Мы живем в этой системе координат, где каждый год происходит одно и тоже, где каждый год системно повышаются тарифы на электроэнергию и с задержкой в лучшем случае полгода повышаются тарифы на воду. Долги растут.

В добавок не решен вопрос со льготами и субсидиями – рыночные трейдеры их просто не могут принять, нет соответствующего постановления НКРЕКП и, по логике, водоканалы должны увеличить "платежки" для субсидиантов и льготников с 1 января 2019 года.

Конечно, есть города, где разрыв погашается за счет городского бюджета. Как я уже привел в пример Житомир. Но большинство водоканалов все-таким становятся должниками: у кого –то долг в 60 млн. гривен, у кого - 1,5 млрд гривен. Водоканалы, которые не вылезают из убытков, не имеют возможности развиваться. И при таких условиях деградацию индустрии невозможно остановить.

На сегодняшний день у нас в стране не то, что отсутствует понимание, как правильно содержать и развивать критическую инфраструктуру, у нас отсутствует еще и понимание элементарных основ менеджмента: "Если ты повышаешь цены на электроэнергию, то автоматически повышается тариф в бюджете водоканала". Если вдуматься, то окажется, что эти " управленческие ошибки " вовсе не ошибки, а намеренная позиция, которая преследует чьи-то конкретные интересы.

Но из-за частных интересов "крупных владельцев" сейчас под угрозой оказались водоканалы-участники проекта "Urban infrastructure project-2", которые получили кредиты Мирового банка под модернизационные проекты.

При этом НКРЕКП, подписав пятистороннее соглашение, и дав гарантии Мировому банку, что кредиты будет погашены, теперь создает нам такие условия, что мы не можем выплатить эти кредиты из-за нехватки средств в тарифе.

Не только отрасль, обеспечивающая людей водой, оказалась под ударом. Но и в целом международная репутация Украины. Отрасль, которая не имеет шансов на модернизацию без кредитов международных финансовых институтов.

Сама ситуация транслирует незрелость государственных решений и не способность моделировать их последствия.

Не будет у водоканалов экономически обоснованных тарифов, не будет денег на плановые ремонты и такие необходимые изменения , мы будем терять еще больше воды, еще хуже очищать стоки, наши ремонтники будут бригадами выезжать в соседнюю Польшу.

И вот мы получим коллапс, когда изношенная инфраструктура помножится на отсутствие денег и инженерных решений, и рабочих кадров. Такой коллапс будет равносилен войне. А все почему? Потому что жадность в очередной раз победила разум.

Когда для такого социально ориентированного субъекта как водоканалы вы повышаете стоимость электроэнергии, то вы же потом деньгами из госбюджета платите субсидии. То есть грабите сами себя и население?

Какой тариф нужен водоканалам? Экономически обоснованный. У каждого города он разный. Мы не просим НКРЕКП закладывать прибыль в тариф, мы всего-лишь просим экономически обоснованных тариф, чтобы мы могли решить проблемы изношенности водоканалов в пользу населения.

Неужели и этот вопрос нам нужно "продавливать" через западных партнеров?

Или дождемся очередной инфраструктурной трагедии?