Останній подих ЖКГ, або Коли посиплеться зношена інфраструктура

Месяц назад в Прилуках произошла большая авария на канализационном коллекторе. В результате больше 100-та домов затопило фекалиями, а город остался без воды на несколько суток.

На днях в Харькове произошел большой прорыв магистральной трубы. В результате чего больше 600-та жилых домов, 26 школ, 21 детский садик и 14 медицинских учреждений остались без отопления.

"Главная причина — износ труб", — прокомментировали коммунальщики в обоих случаях. Как говорят в отрасли ЖКХ, пока труба лежит в земле и не рвется, инвестиции в ее состояние никого не интересуют.

Реальность же такова: в стране в состоянии изношенности находятся почти 70% водопроводных и канализационных сетей. Ключевой вопрос: "Насколько еще хватит инфраструктуры, которая была построена в 50-70-е годы и с того момента ни разу системно не модернизировалась?".

Срок эксплуатации "хрущевок", которые строились в 60-70-е и были рассчитаны на 25-30 лет эксплуатации, просто "росчерком пера" на бумаге увеличили вдвое. Также искусственно продлевается "жизнь" систем водоснабжения и канализации, построенных в советское время.

Отсутствие системной реконструкции и модернизации обходиться государству и населению очень дорого.

Во-первых, мы теряем деньги в процессе использования старого энергоемкого советского оборудования.

Во-вторых, мы теряем подготовленную воду уже в процессе ее доставки потребителю (30-40% потерь на маршруте от водоканала до потребителя), а это тоже стоит денег.

Все это влияет на тариф.

Деньги, которые население платит за воду водоканалам, распределяются таким образом: 35% — стоимость электроэнергии, 35% — зарплата, оставшуюся часть на ремонты, налоги, необходимые услуги, а на развитие остается смешной мизер.

Когда я пришел на водоканал из международного бизнеса, я не знал, насколько глубоко это дно. Но именно потому, что Житомирскому водоканалу, грубо говоря, "тонуть" уже больше некуда, мы нашли способ всплывать.

Мы разделили проблему водоканала на две части: финансы и специалисты

Часть первая. Где найти деньги на модернизацию?

У нашего государства при всем желании денег на модернизацию инфраструктуры нет.

Но правда жизни такова, что в мире денег много и их "стоимость" ничтожна мала. Существует ряд институций, которые готовы кредитовать города и государства. При наличии инвестиционно привлекательных проектов.

До того, как я возглавил Житомирский водоканал, предприятие уже в 2015 году привлекло 40 млн дол кредитных средств от Всемирного банка. Дополнением к договору был ряд проектов, направленных на модернизацию предприятия в том варианте, в котором его понимало предыдущее руководство.

Всемирный банк шел на такую инвестицию при условии, что руководство водоканала построит очистные сооружения воды и проведет замену водопроводных сетей.

Чтобы подготовить такой проект реконструкции был нанят европейский консультант за 286 тыс. дол. Консультант нанимался по тендеру, который выиграла испанская инжиниринговая компания. Это все задолго до моего назначения.

Как потом выяснилось, руководство водоканала договорилось с консультантами таким образом, что фактически устранило испанских экспертов от проектирования. В итоге за проект взялись украинские "специалисты".

Мне и моей команде предоставили документацию, которую подготовили украинские эксперты, но под видом испанских. Проектная стоимость очистных сооружений была оценена в 28 млн. дол.

Работая в бизнесе, я по долгу службы часто бывал на европейских водоканалах, знаком с мировыми технологиями, понимал порядок цен. Меня смутила и стоимость, и технологии, заложенные в проект.

Именно поэтому мы начали проверку и выяснили, что испанские эксперты не имеют отношения к разработанному проекту.

Пока мы работали над документацией, на нас оказывалось сильное давление. Мы находились под прессом информационных атак. Мне звонили на личный телефон с угрозами. Но нам все же удалось добиться того, чтобы испанские эксперты вернулись в проект и в итоге, они предложили нам пять вариантов с использованием современных технологий.

При этом цена вдвое меньше, чем у предыдущего "украино-испанского" проекта.

Чему может научить эта история с проектом очистных сооружений?

Первое — нам не справиться без опытных европейских экспертов. Если предположить, что был бы реализован заявленный проект за 28 млн. дол, то водоканал никогда бы не отдал кредит, потому что "украинская" технология и оборудование не позволили бы водоканалу стать энергоэффективным.

Второе — даже (или тем более) при строительстве объектов такой сложности всегда найдутся чиновники, которые поставят свои финансовые интересы выше городских. И тут обществу надо контролировать каждый шаг.

Один такой кредит с явной коррупционной составляющей может сильно повлиять и на репутацию страны и желание международных финансовых институций кредитовать объекты инфраструктуры.

Часть 2. Где найти профессионалов для реализации современных проектов на водоканалах?

Несмотря на то, что все водоканалы страны курируются Минрегионбудом, и у нас даже есть профильная Ассоциация водоканалов, все равно каждый водоканал предоставлен сам себе и своему городу.

Фактически государство делегировало городам отвесвтенность самостоятельно решать проблемы водоканалов.

Деньги не решают проблем, проблемы решают компетентные люди, которые могут эффективно использовать средства для модернизации. Просто примите как факт — у нас нет квалифицированных экспертов для полной модернизации водоканалов, чьи знания были бы актуальны сегодня.

Объяснение простое: в Украине 30 лет никто не строил сложные, большие объекты водопроводный/канализационной инфраструктуры, и нет институций, которые бы накапливали современные знания и технологии в этой области. Зато есть желание осваивать бюджеты, как я уже писал выше.

Конечно, коллеги могут напомнить, что в стране достаточно кандидатов технических наук в нашей сфере. Но пусть они меня простят, с момента распада Союза очень сильно поменялись технологии, а модернизировать у нас можно только по старым советским нормам и правилам — то есть построить что-то неэффективное.

Любой менеджер, который сталкивался с иностранными финансовыми донорами, скажет: "Легко получить инвестицию, но сложно освоить".

Чтобы запустить инвестиционный проект нужны три категории профессионалов: специалисты, которые умеют готовить документацию (закупщики), технические специалисты, которые понимают суть процессов (инженеры) и эффективные проектные менеджеры. И одним из самых важных факторов является высокий уровень знания английского языка.

Проблема больших проектов в Украине как раз в том, что у нас не хватает кадров, понимающих правила, которые требуют нас эти инвесторы.

Тем не менее, нам удалось собрать команду молодых и амбициозных ребят, мотивированных на результат. Кроме этого, повезло с группой управления проектами Всемирного банка в Минрегионбуде.

Наша самая большая заслуга в том, что разобравшись в вопросе и тщательно выписав требования для тендера — беспрецедентно быстро получили подрядчика (европейскую компанию) для реконструкции одного из объектов.

Теперь мы за меньшую стоимость построим: очистные сооружения воды и очистные сооружения канализации, огромную насосную станцию, которая будет подавать воду в город, заменим городские водопроводные сети.

Что делать, если команды нет?

У Украины только один выход — признать, что у нас нет таких специалистов (им негде было вырасти) и нанимать качественных внешних консультантов.

А на уровне государства "закладывать" условно Центр модернизации инфраструктуры, где будут обучаться кадры для отрасли ЖКГ и тому, как эффективно управлять коммунальными хозяйствами.