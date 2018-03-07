Почему украинцы так расстроены новыми тарифами на электроэнергию

Тарифы на энергию вызывают серьезную обеспокоенность в Украине. До Евромайдана 2014 года цены на газ были слишком низкими и стоили правительству 8% ВВП в виде субсидий.

Хуже того — большая часть из них досталась нескольким привилегированным газовым трейдерам.

Низкие тарифы на электроэнергию не оставили владельцам генерирующих и распределительных компаний стимулов для инвестиций.

За 2014-2017 годы тарифы на газ резко возросли, хотя Международный валютный фонд и сетует, что цены на газ для домашних хозяйств до сих пор слишком низкие.

В последнее время рядовые граждане жалуются, что тарифы на электроэнергию слишком высокие и на них приходится значительная часть расходов домашних хозяйств.

Нынешняя шумиха связана с плановым повышением тарифов на распределение электроэнергии с 1 апреля.

Эксперт по энергетике Андрей Герус подсчитал, что переход будет увеличивать тарифы на электроэнергию примерно на 30 млрд грн в год, чуть более 1% процента от ВВП.

Что такое RAB-тарифы и почему они повлияют на жизнь миллионов украинцев

Идея в том, что Украина должна ввести новый тип тарифа (RAB-тариф, — ЭП) — нормативную базу активов, который широко используется на Западе. Затем региональные распределительные компании могут повысить свои тарифы на 12,5% от стоимости активов.

Это может показаться разумным, но это не так.

Почти все распределительные компании были приватизированы по ценам, значительно меньшим за фактическую стоимость их активов. Сейчас Фонд госимущества оценивает свои активы, как правило, в несколько раз выше закупочных цен.

Таким образом, нынешние владельцы дважды выигрывают от своих успешных покупок, в то время как обычные украинцы будут сталкиваться с очередным ростом тарифов на распределение электроэнергии.

Тарифы RAB также не будут стимулировать владельцев региональных распределительных компаний к модернизации или повышению их эффективности.

Члены энергетического комитета украинского парламента, в частности Ольга Белькова и Наталия Кацер-Бучковская, на этих основаниях выступают против тарифов RAB.

Вместо этого они поддерживают более высокий тариф на новые инвестиции в размере 14,5% и более низкий тариф для старых сетей — 2,5%. Они обращают внимание на успешную модернизацию сетей Румынией, выступая именно за новые инвестиции.

Сейчас тарифы на распределение устанавливаются в соответствии со старым принципом "затраты плюс". Это позволяет владельцам с прибылью 3% превышать затраты и поощряет их максимизировать затраты, но не инвестировать и не уменьшать убытки.

Они сохраняют тарифы низкими, хотя украинские сети сильно нуждается в модернизации. Средняя продолжительность эксплуатации украинской сети составляет сорок лет, а 60-85% инфраструктуры считается изношенной. Очень высок риск серьезных отключений.

Регулирующий орган Украины по ценам на энергоносители, Национальная комиссия по регулированию энергетических и коммунальных услуг, формально независима, но многие считают ее подконтрольной Администрации президента.

10 января НКРЭКУ опубликовала указ о внедрении тарифов RAB с 1 апреля. Ранее ее глава Дмитрий Вовк неоднократно заверял общественность, что в ближайшем будущем тарифы RAB не появятся.

В Украине действуют 24 региональные распределительные компании плюс "Киевэнерго", которая также является генерирующей компанией. Поскольку облэнерго приватизировались на ранней стадии, они преимущественно принадлежат бизнесменам, чьи состояния значительно уменьшились.

Только шесть из них — украинские мажоритарные владельцы. Остальные принадлежат двум другим группам.

Константин Григоришин, россиянин, который стал гражданином Украины в 2016 году, владеет большими долями десяти облэнерго, а группа российских бизнесменов во главе с Александром Бабаковым владеет крупными долями одиннадцати облэнерго.

Бабаков является членом Совета Федерации РФ, бывшим вице-спикером Госдумы РФ, бывшим лидером российской националистической партии "Родина". Он также подпадает под санкции США и ЕС из-за голосования за аннексию Крыма.

НКРЭКУ должна одобрить переход каждой региональной распределительной компании на тарифы RAB, и первые четыре одобренные решения о переходе вызвали озабоченность.

Две из этих компаний, "Прикарпатьеоблэнерго" и "Львовоблэнерго", принадлежат украинскому бизнесмену Игорю Суркису, еще два, "Сумыоблэнерго" и "Черниговоблэнерго", — Константину Григоришину и украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Никто из них не вносил больших капиталовложений в модернизацию.

Премьер-министр Владимир Гройсман возглавляет оппозицию RAB-тарифам, подчеркивая, что он уважает исключительное право НКРЭКУ. Гройсман не выступает против тарифов RAB, но требует пересмотра, чтобы стимулировать сбережения и модернизацию.

Парламентский комитет по энергетике также выступает против нынешнего предложения по тем же основаниям.

Хотя МВФ сыграл важную роль в формировании тарифов на газ, в эту дискуссию он, похоже, не вмешивается.

Вопрос в том, изменит ли резкая критика тарифов RAB их механизм и отложит ли их введение.

Вовк сомневается в том, что распределительные компании готовы к этому переходу. И доработка их механизма, и отложение будут одобрены.