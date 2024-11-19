Підтримати енергетичний фронт може кожен. Усе, що треба знати про економію електроенергії

Росія нищить енергетичну інфраструктуру України. Як економити енергоносії та допомогти енергетикам.

Публікація від 17 жовтня 2022 року. Оновлена 19 листопада 2024 року.

Два роки як українська енергосистема піддається масштабним ракетним обстрілам з боку росіян. У багатьох регіонах країни проблеми з безперебійним забезпеченням живленням, через що наразі необхідно економити електроенергію.

Кожного разу, після чергового масованого обстрілу, завдяки героїзму енергетиків енергопостачання вдається відновлювати. Не завжди в короткі терміни, але завжди світло повертається в домівки українців.

Температура повітря, з наближенням зими, зменшується, а відповідно і зростає споживання електроенергії. Саме цей період Кремль неодноразово використовував для нанесення ще більших ударів по системі, тож громадянам слід бути готовими до проблем з електроенергією.

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Споживачі повинні допомагати енергетикам: раціонально використовувати електроенергію і зберігати тепло, аби полегшити балансування енергосистеми і дати спеціалістам час на її відновлення в разі нових пошкоджень.

ЕП зібрала поради щодо економії електроенергії і тепла від профільних експертів, Міністерства енергетики, НЕК "Укренерго" та компанії Yasno.

Чому взимку треба економити електроенергію

1. Перший аргумент – прагматичний. Громадяни, які свідомо обмежують споживання електроенергії, заощаджують власні кошти і зменшують рахунок за комунальні послуги.

2. Державницький. У складний для країни час зменшення споживання електроенергії – це економія вугілля, яке взимку спалюватимуть теплові електростанції для виробництва електрики та обігріву помешкань.

3. Соціальний. Зменшення витрат на енергоносії зберігає енергосистему від перевантаження і дозволяє енергетикам прискорити її відновлення. Якщо цього не робити, багато користувачів довше лишатимуться без світла.

Річ у тім, що після пошкодження інфраструктури російськими ракетами для повернення світла фахівці знеструмлюють одну лінію і підʼєднують споживачів до резервної. Проте резервна менш надійна і не завжди витримує навантаження.

Саме тому після обстрілів енергетики просять зменшити споживання електроенергії. Години пік – з 8:00 ранку до 11:00 дня та з 17:00 вечора до 23:00 ночі. У цей час бажано зменшити використання енергоємних побутових приладів.

Це дає змогу енергетикам швидше полагодити обладнання, а диспетчерам – уникнути віялових відключень споживачів. А якщо уникнути їх не вдасться?

Як дізнатися, чи будуть відключати світло на моїй вулиці?

У разі необхідності проведення віялових відключень диспетчерський центр "Укренерго" визначає величину й тривалість обмежень і передає дані в обленерго, які застосовують обмеження до споживачів.

Інформацію про відключення обленерго публікують на власних сайтах, а окремі сповіщають громадян в особистих кабінетах або через чат-боти месенджерів.

Для зручності Міненерго зібрало контакти всіх постачальників на одній сторінці. Крім того, днями компанія Yasno запустила Telegram-бот, який повідомлятиме підписників про графіки та географію відключень електроенергії.

Це також допоможе економити електроенергію.

Ощадливе використання електроенергії: на що звернути увагу

Аби скоротити витрати на енергоносії і зменшити навантаження на енергосистему в години пік і не тільки, необхідно змінити підхід та час використання найбільш енергоємних приладів. На кожному з них вказана потужність споживання.

Як вказують у Міненерго, найбільше електроенергії споживають варильна поверхня – 7,5 кВт-год, електрична тепла підлога – 3,8 кВт-год, сушильна машина – 3,3 кВт-год та духова шафа від 2,5-4 кВт-год.

Тому за можливості варто зменшити використання цих побутових приладів або вмикати їх не в години пікового навантаження.

Від 1,5 кВт-год до 2,5 кВт-год споживає побутовий бойлер, тому нагрівати воду ним радять безпосередньо перед її використанням.

"Якщо бойлер увімкнений цілодобово, то це значно збільшує споживання електроенергії, а гаряча вода все одно використовується лише в разі потреби. Наприклад, прийняти душ або помити посуд", – кажуть у Yasno.

Порохотяг, який споживає 1,4-2,5 кВт-год, можна замінити віником. Також для економії електроенергії можна обмежити використання фена та праски (1-2,2 кВт-год).

Посудомийна машина теж споживає багато – 0,8-1,9 кВт-год, тому посуд можна помити, набираючи воду в миску.

Якщо вдома встановлена енергоємна електрична плита, то для підігріву їжі краще використовувати мікрохвильовку. Вона споживає менше електроенергії, оскільки на розігрів їжі витрачається менше часу.

Обігрівачі та кондиціонери бажано вмикати лише вночі, коли споживання електрики в країні відчутно зменшується.

У більшості пральних машин є функція "відкладене прання", тому його теж доцільно перенести на нічний час, запрограмувавши час старту.

Повербанки та акумулятори доцільно заряджати вночі для використання вдень.

Зменшить споживання струму заміна ламп розжарювання (від 0,1 кВт-год) на LED-лампи (від 0,009 кВт-год). Світло варто вмикати лише в тих кімнатах, де є люди.

Як зберегти тепло в квартирі

Важливо подбати і про збереження тепла. Це особливо актуально з огляду на наближення зими та попередження влади, що температура в квартирах буде менша, ніж зазвичай.

Якщо в оселі встановлені склопакети, то це допоможе зберегти тепло та заощадити кошти. Якщо вікна старі і в них є щілини, то варто вкласти ущільнювачі в рами та обробити скло силіконовим герметиком.

На вікно також можна наклеїти плівку, яка додатково зберігає тепло. Є економніший варіант – пакувальна плівка. Це та, що з "пухирцями".

Для підвищення ефекту від використання централізованого опалення на стіни за батареями слід встановити тепловідбивний екран. Більш економний варіант – відбивач з алюмінієвої фольги та аркуша пакувального картону.

Переконайтеся у відсутності щілин між полотном дверей і дверними коробками. Якщо вони є, слід наклеїти ущільнювач за периметром дверних коробок.

Навіть якщо ви не любите килимові покриття, застеліть ними підлогу хоча б у тих кімнатах, де проводитимете найбільше часу взимку.

Бажано утеплити не лише квартиру, а й себе. У гардеробі мають бути теплі шкарпетки, светри, термобілизна, пледи та ковдри. Зима обіцяє бути надскладною.