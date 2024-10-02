Хто і для чого купив 245 колишніх АЗС Коломойського? Інтерв’ю з власником компанії-переможця аукціону

Головною інтригою останніх днів на паливному ринку України залишалось ім’я переможця тендеру "Приватбанку" на купівлю 245 АЗС та 33 земельних ділянок, які до цього контролювали Ігор Коломойський з партнерами.

Від учасників ринку доводилось чути, що представники діючих мереж навряд би прийшли на тендер, оскільки з майже двох з половиною сотень заправок в більш-менш працюючому стані є максимум 50-60 об’єктів.

Левова ж частка АЗС перебуває на окупованій території, зруйнована чи розібрана колишніми власниками або мародерами. Відтак, покупець – або абсолютно новий гравець з інших бізнесів або хтось з гуртових операторів.

За даними ЕП, переможцем конкурсу стала маловідома компанія "Макс Енерго Ресурс". Її засновник та одноосібний власник Ігор Супруненко погодився на бліц-інтерв’ю, в якому розповів про мотиви придбання АЗС та плани розвитку мережі.

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На частину питань Супруненко поки відмовився відповідати, пославшись на необхідність завершити юридичні формальності, пов’язані з купівлею об’єктів. Але вже за декілька днів пообіцяв надати ЕП більше деталей, в тому числі щодо структури власності, яка буде організована в процесі викупу даного активу.

— Ви власник та засновник компанії "Макс Енерго Ресурс", яка перемогла в аукціоні з продажу 245 АЗС і 33 земельних ділянок, що до цього належали так званій групі "Приват" Ігоря Коломойського. Розкажіть про свою компанію.

— Компанія займається імпортом нафтопродуктів.

— У реєстрі вказано близько 10-ти видів діяльності, якими займається ваша компанія. Серед них торгівля пальним, вантажний, залізничний, автомобільний, морський, річковий транспорт, складське господарство, оброблення вантажів тощо.

— Займаємось лише нафтопродуктами, більше нічим.

— Почали займатися до чи після повномасштабного вторгнення?

— "Макс Енерго Ресурс" почав займатися після початку війни. Тоді всі перекинулися на Європу, ми налагодили логістичні ланцюги, і в принципі з перших місяців великої війни почали займатися імпортом нафтопродуктів.

Не входимо ні в які олігархічні групи. Так, у нас фактично є декілька співвласників, але ми не входимо ні до якої групи, ні до кого не причетні.

— Хто ще серед співвласників? В реєстрі вказано, що на 100% компанією володіє Ігор Супруненко. До цього не доводилось чути ваше прізвище.

— Можливо, в певних кругах я відомий. Загалом ми не з публічних, навряд чи про нас багато хто чув.

Власник та засновник ТОВ "Макс Енерго Ресурс" Ігор Супруненко

— Можете більш детально розповісти про компанію? Звідки берете ресурс (пальне), які у вас були обсяги, скільки податків сплатили, звідки гроші на купівлю АЗС?



— Зараз тривають певні юридичні процеси, в тому числі пов’язані з купівлею цих АЗС, тому сьогодні я не можу розкривати усі деталі.

За декілька днів ми надамо вам всю детальну інформацію і її можна буде висвітлювати як таку, що підтверджена реєстраційними діями і здійсненим фактом.

— Яка мета купівлі цих заправок?

— Основна мета – розвивати мережу. Ми хочемо зайняти певний сегмент на ринку нафтопродуктів, підвищити конкуренцію, постачати якісне пальне. Ми не займаємось і ніколи не займались різними дурницями по типу змішування бодяги.

Ми хочемо постачати якісне пальне до кінцевого споживача, збільшити обсяги імпорту, збільшити проливи. Відповідно, створити робочі місця, і, звісна річ, що ціль заробляти.

— Збільшити "проливи"? Ви ж до цього працювали тільки у гуртовому сегменті.

— Так.

— Що значить "збільшити проливи"?

— Ми вважаємо, що якщо ці заправки привести до ладу і запустити, то на них через 2-3 роки можна проливати 25 тисяч тонн пального.

— Кажуть, що більше половини цих заправок – мотлох, вони знаходяться на периферії, у великих містах нічого немає.

— Це неправда.

— В якому вони стані?

— Там є частина заправок, які в принципі зараз запустити неможливо. Є певна кількість, яка може запрацювати протягом півроку. Заправки майже всі розукомплектовані.

— Тобто з них вкради обладнання?

— Так, вкрали обладнання, бензоколонки, але інфраструктурно вони цілі, вони живі.

Є заправки, які розбиті. Припустимо, Сумська область, ми їх всі проїхали, крім окупованих територій. Є заправки, які повністю комплектні. Багато заправок знаходяться на трасах. З ними треба працювати.

Треба вкласти велику суму коштів для того, щоб їх запустити. Плюс є проблеми по документах – попередні власники не захотіли віддавати технічну документацію, з цим теж треба багато працювати.

Сказати, що вони в гарному стані? Ні. В хорошому стані? Ні. Абсолютно в незадовільному? Так теж не можна сказати. Так, це не крупні європейські заправки по типу WOG, ОККО або UPG, але вони в принципі розраховані на інший сегмент споживача.

Одна з придбаних "Макс Енерго Ресурс" заправок в місті Кропивницький

— Все-таки якщо ми говоримо про 245 АЗС, яка кількість із них плюс-мінус у "живому стані", які можна відновити?

— До 100, на першому етапі навіть менше 100. На першому етапі, за нашими розрахунками, можна запустити близько 55-60 заправок.

— Перший етап – це близько півроку?

— Так. Потім другий етап – це ще плюс-мінус 50-60 АЗС можна запускати. А всі решта це такі, які треба відновлювати. Максимум половина заправок це те, що ми маємо запустити протягом наступного року.

— Всі 245 знаходяться на підконтрольній території?

— Частина на окупованій.

— Скільки?

— Знищених і на окупованих територіях близько 50 заправок. Є певні об’єкти на вже деокупованих територіях, але вони знищені. Це Запорізька, Херсонська та Харківська області.

— Думки учасників ринку щодо цієї угоди різні. Одні вважають, що АЗС купили нові люди для цього ринку, тому що стан заправок дуже поганий і важко буде на них заробляти, інші, що придбали "бодяжники" або оптимізатори, які будуть продавати пальне поганої якості, або займатись оптимізацією податків.

— Бачите, яка спотворена фантазія у цих людей. Бо хто учасники цього ринку? Це лідери ринку які розвиваються, їх ми не беремо, і ті, хто займається бодягою або типу оптимізацією.

Хлопці, які звикли так працювати. Вони не хочуть і не можуть повірити в те, що є люди, які готові щось розвивати, щось будувати і працювати чесно. Вони просто в це не можуть повірити, в їх спотворену фантазію це просто не вкладається.

Вони розуміють тільки одне: якщо ти купив умовні 100 літрів палива, то його обов’язково треба чимось розбавити і на цьому ще "прикурити".

Насправді ж математика доволі проста. Зараз налагодилися логістичні ланцюжки, є нормальна ціна входу – це плюс-мінус 40 гривень (за літр бензину – ЕП), про це всі прекрасно знають. В гурті ти можеш заробляти плюс-мінус 20 доларів на тонні, на заправці ти можеш додати ще 50-80 доларів і заробити загалом 70-100 доларів.

Ні, так їх не влаштовує, бо треба поставити ціну на стелі 58 гривень, бонусами скинути декілька гривень і продати за 55-56. І от начебто все складається, більш ніж нормальна маржа, але комусь треба розбавити це паливо, щоб додати ще 30 копійок.

Ми не працюємо на цьому ринку десятиліттями, ми не звикли бодяжити, ми це не вміємо робити, тому наша логіка не завжди може збігатися з логікою давніх учасників ринку. Ми просто кажемо, що нас влаштовує менший заробіток.

— Звідки ви берете пальне?

— Греція та Румунія.

— Тобто морським і залізничним транспортом?

— Так, морським і залізничним. Автомобільним теж возили, але це невеликі обсяги.

— На внутрішньому ринку взагалі не купуєте?

— Ні, тільки імпорт.

— Чому?

— Наші ланцюги так налаштовані.

— Який оборот у вашої групи загалом?

— Плюс-мінус півтора мільярда гривень за минулий рік.

— Скільки грошей плануєте інвестувати? На першому етапі у запуск цих АЗС і в майбутньому у перспективі 3-5 років, можливо, десяти?

— Поки ми можемо говорити лише про перший рік. Загалом у запуск цього проекту заплановано вкласти 1,2 мільярда гривень.

— Ця сума включає і 696 мільйонів, які треба сплатити за самі АЗС?

— Так, це на першому етапі. Поки без модернізації, якогось величезного ребрендингу, хоча він обов'язково буде.

В перший етап запуску в найближчі 3-4 місяці крім суми купівлі ми плануємо додатково вкласти ще 500 мільйонів гривень.

— Ребрендинг буде обов'язково?

— Так. Там є багато є заправок, які без магазину, без всієї інфраструктури. Зрозуміло, що в майбутньому ми плануємо перебудову, але зараз будемо запускати як є.

— Коли теоретично може запрацювати перша заправка?

— Ми хочемо якнайшвидше, але все залежить від того, як швидко отримаємо погодження від Антимонопольного комітету. Воно може затягнутися до 2-3 місяців.

— Ви напевно робили розрахунки, які обсяги пального можна реалізовувати через ці АЗС?

— Вони всі різні, все буде залежати від нашої політики. У нас є своє бачення, своя стратегія, поки залишимо її за кулісами. Є колектив, фахівці, які мають величезний досвід роботи, та готові з нами співпрацювати, готові стати членами нашої команди, які саме з роздрібного, які розвивали дуже великі мережі і будували заправок багато.

— Ви не боїтесь, що становище колишніх акціонерів, зокрема Ігоря Коломойського, в якійсь перспективі може змінитись і вони почнуть судитися за повернення цих заправок?

— Ризики завжди є, враховуючи те, що відбувається. В Ігоря Валерійовича особисто ми нічого не брали.

Ми нікого не знаємо, ні з ким не спілкувались, не належимо до жодних олігархічних груп, просто пішли на торги і чесно відіграли. Що буде завтра? Ми про це не знаємо, ми ні від чого не застраховані. Чужого точно не брали, але за своє завжди будемо боротися.