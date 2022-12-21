Як дружина військового запустила виробництво ялинкових прикрас

Чи варто святкувати Новий рік під час війни? Львів’янка Софія Саджениця відповіла ствердно і почала виробляти ялинкові прикраси із символами незламності.

На питання, чи варто святкувати Новий рік під час війни, львів’янка Софія Саджениця відповідає однозначно: варто.

Поки її чоловік Захар захищає Україну в складі Сил спеціальних операцій, Софія виготовляє ялинкові іграшки із символами перемоги. Частину коштів подружжя передає на потреби підрозділу, де служить її чоловік.

Новорічні кульки почали виготовляти у 2022 році. До війни Захар Саджениця навчався в Львівському університеті на четвертому курсі факультету журналістики, а його дружина працювала в міській раді Львова.

У березні чоловік удруге взяв до рук зброю. У 2014 році він воював в АТО, де отримав поранення, а дружина Софія почала волонтерити.

Софія розповідає, що ідея створення новорічних прикрас у подружжя з’явилася у 2021 році, проте далі розмов справа тоді не пішла.

Коли чоловік поїхав на війну, вона запустила сімейну справу. Ідеї для зображень на ялинкових іграшках підказало саме життя.

"Ми вирішили створити такі прикраси, які будуть нагадувати про основні моменти нашої майбутньої перемоги", – пояснює Софія.

У наборі Christmas Art of Ukraine шість скляних кульок діаметром 9 см. Іграшки запаковані в дерев’яну коробку.

"На одній з кульок зображений пес Патрон. Ми його вдягнули в рожеву панаму, яку носить лідер гурту KALUSH, як символ перемоги на Євробаченні.

На іншій кульці – "тракторна бригада". Це символ того, що наші аграрії допомагали ЗСУ і забезпечували наших військових трофейною технікою окупантів.

Ще одна кулька – із зображенням українського літака "Мрія". Це символ того, що нашу мрію про перемогу нічим не зруйнувати", – розповідає дружина військового.

У наборі також є кульки із зображеннями "головного котика ЗСУ" Валерія Залужного, легендарного Привида Києва та одного із символів 2023 року кролика. Його назвали NLAW на честь переносної протитанкової керованої ракети, яка з перших днів великої війни знищує ворожу техніку.

Ідеї для малюнків подружжя придумувало разом, а дизайн для патріотичних новорічних прикрас Захар Саджениця створював на фронті.

"Чоловік займається графічним дизайном. Як тільки в нього з’являлася вільна хвилина, він одразу сідав створювати малюнки", – розповідає Софія.

Ялинкові іграшки виготовляють на замовлення на фабриці в Івано-Франківську. Це ручна робота, кожну кульку розмальовують пензликом.

Зараз на фабриці перебої в роботі через відключення світла, але першу партію зробили ще восени. Подарункові коробки виготовляють у Хмельницькому.

У справу подружжя інвестувало близько 5 тис дол власних заощаджень. "Ми дуже хочемо розвиватися. Гадаю, будуть кульки з новими дизайнами і не лише кульки", – додає підприємниця.

Частину прибутку від продажу ялинкових прикрас Софія Саджениця переказує на потреби ЗСУ. Зараз кошти йдуть на ремонт фронтового автомобіля для бригади, де служить її чоловік.

Набір із шести новорічних кульок коштує 1 600 грн. Продають їх переважно через сторінки в соцмережах. Наразі розкупили вже близько половини першої партії з 500 наборів.