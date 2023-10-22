Гендиректор Web Summit подав у відставку після коментарів про конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС

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Виконавчий директор і засновник Web Summit Педді Косгрейв пішов у відставку через скандал довкола коментарі щодо конфлікту ХАМАС та Ізраїлю.

Про це повідомляє Reuters.

Web Summit – це одна найбільших щорічних технологічних конференцій у світі. Її засновник Педді Косгрейв заявив про свою відставку після того, як його коментарі щодо конфлікту Ізраїлю та ХАМАС спонукали деякі технологічні компанії та інвесторів відмовитися від планів відвідати конференцію в Португалії наступного місяця 13-16 листопада..

Наразі планується призначення нового керівника компанії, Web Summit 2023 у Лісабоні відбудеться за планом.

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Відповідно до звіту Bloomberg, Google і Meta Platforms, а також кілька інших технологічних компаній, включаючи Intel Corp і Siemens AG вирішили не брати участь у заході.

Косгрейв зазнав критики після публікації 13 жовтня на соціальній платформі X, в якій йшлося про відповідь Ізраїлю в Газі після атак ХАМАС у 7 жовтня.

"Воєнні злочини залишаються воєнними злочинами, навіть якщо їх скоюють союзники, і їх слід називати такими, якими вони є", - йшлося в дописі. Через кілька днів, він вибачився за свої коментарі.

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Додається, що Косгрейв залишається мажоритарним акціонером Web Summit.

Економічна правда.