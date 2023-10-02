Мережі готові, але не скрізь. Чи будуть українці з інтернетом при відключеннях світла

21 вересня ракетними ударами росіяни пошкодили окремі енергетичні об’єкти в центрі та на заході України. Для багатьох цей обстріл пробудив спогади про важку минулорічну зиму, довготривалі відключення світла та мобільний звʼязок, який в кращому випадку міг протриматись всього кілька годин.

З домашнім інтернетом ситуація була ще складніша, адже навіть якщо абонент самостійно забезпечував живленням власне житло, то все одно залишався без доступу до інтернету.

Не всі українці за цей час, навіть попри велике бажання, змогли адаптувати домашній інтернет до можливих відключень електроенергії.

Якою є ситуація зараз, перед наступною складною зимою, чи будуть українці із стабільним інтернетом.

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Завдання протягнути три доби

Торік регулярні відключення електроенергії показали, якою гострою для населення є проблема постійно залишатися на зв'язку. Кожного разу при вимкненні світла люди вмикали стільникові дані на мобільних телефонах, чим збільшували навантаження на вежі мобільних операторів.

Останні будуть свої мережі з розрахунком на те, що в конкретній місцевості частина мешканців більшість часу користується домашнім, а не мобільним інтернетом. Відповідно, через різкий наплив абонентів, ресурс мобільної мережі просто не здатний його задовольнити.

Оскільки мобільні оператори та інтернет-провайдери залежні від електроенергії, ймовірні блекаути можуть знову залишити українців без звʼязку.

7 березня 2022 року запустили національний роумінг, і саме можливість зміни оператора дозволяла багатьом залишатись на зв'язку. Торік, у найважчі зимові місяці цією послугою щодня користувалося близько 2,2 мільйона абонентів.

У випадку з доступом до інтернету ситуація складніша. Тому влада почала працювати над диверсифікацією ризиків. 26 листопада 2022 року президент Володимир Зеленський своїм указом ввів дію рішення РНБО "Про забезпечення електронними комунікаційними послугами в умовах воєнного стану".

Фактично цей документ зобовʼязує всіх постачальників електронних комунікацій та мереж забезпечити свою автономність та безперервність надання послуг абонентам протягом трьох діб.

Попри розпорядження влади, для самих інтернет-провайдерів забезпечення безперебійності надання послуг стало одним з головних завдань при підготовці до зими. Серйозні проблеми у тих компаній, які будували власну мережу використовуючи для прокладки мідний кабель, а не сучасні технології, такі як оптоволокно. Забезпечити автономну роботу такої мережі протягом трьох діб практично неможливо, оскільки для цього потрібно заживляти велику кількість обладнання.

Торік, під час віялових відключень електроенергії далеко не всі провайдери могли забезпечити своїх абонентів доступом до інтернету. І ця ситуація обумовила масову міграцію користувачів до компаній, які могли надавати послуги навіть за відсутності світла.

Тоді директор департаменту з розвитку фіксованого інтернету Мінцифри Юрій Мацик в інтерв'ю ЕП наголошував: "Якщо ваш інтернет-провайдер не може забезпечити технологію PON – міняйте його. Я це зробив. Я б теж був без інтернету, якби сидів і слухав свого оператора, який радить терпіти, бо війна", – розповідав Мацик.

PON (Passive Optical Network) – це сучасна технологія високошвидкісної та енергоефективної передачі даних за допомогою пасивної оптичної лінії. На відміну від інших технологій широкосмугового доступу до інтернету PON фактично не має додаткових вузлів з електричним обладнанням.

Раніше інтернет-провайдери будували свою мережу на технології Ethernet. Відповідно для доставки нею даних від оператора до кінцевого користувача використовується активна мережа, яка включає як комутатори, так і електричне обладнання в самому будинку.

Мінус цієї технології в тому, що для забезпечення передачі даних при вимкненні електроенергії провайдер змушений забезпечити резервне живлення для серверних, мережевих комутаторів і обладнання в самих будинках. Натомість в PON достатньо заживити обладнання на майданчику провайдера і роутер користувача, щоб інтернет продовжував працювати.

Як готуються провайдери

З минулої зими українські інтернет-провайдери стали активно інвестувати у покращення власних мереж. Так, оператор "Київстар" інвестував майже 988 млн грн в підготовку телеком інфраструктури, з яких понад 300 млн грн – в мережу домашнього інтернету.

Також компанія встановлює 50 тисяч блоків безперебійного живлення. "Це дозволить убезпечити від блекаутів 70% мережі "Домашнього інтернету". У ряді міст "Київстар" розпочав тестування технології GPON (різновид технології PON), яка має високу енергоефективність. До кінця 2023 року оператор планує розпочати її комерційне використання", – розповіли ЕП в компанії.

Телеком-оператор Vega у своїй підготовці до ймовірних блекаутів виділив три ключових напрямки: забезпечення операторського обладнання альтернативними джерелами живлення, розширення покриття GPON та модернізація мережі з технологій FTTB та FTTH (волоконний кабель до будинку та квартири) на GPON.

В компанії Vega запевняють, що їхні основні технічні майданчики мереж GPON повністю забезпеченні акумуляторними батареями, які дозволять мережі працювати близько доби. Крім того, за необхідності довше підтримувати роботу сервісів без електропостачання станції також облаштовані генераторами.

"Загалом додатково закупили вже близько 2500 акумуляторних батарей. Тогорічний досвід показав, що тривалі перебої з електропостачанням виводять з ладу батареї, тож ми постійно моніторимо стан наявних акумуляторів та у разі потреби змінюємо на нові. Придбали вдвічі більше мобільних генераторів та маємо певний запас пального", – розповів генеральний директор телеком-оператора Vega Сергій Скрипніков.

Інтернет-провайдер Elite-Line в Краматорську ще влітку 2022 року закупив велику партію акумуляторів, що дозволило йому більш-менш стабільно пройти минулу зиму. Проте через надмірне навантаження цього року довелося знову замінити всі акумулятори.

Абонентів з приватного сектору там підключали до інтернету за технологією PON. А ось з мешканцями багатоквартирних будинків виникли певні труднощі.

"Думали, що робити з багатоповерхівками. Більшість провайдерів Києва додавали джерело безперебійного живлення на коробку в будинку, оскільки від комутатора до квартири клієнта проходить звичайний мідний кабель. У такій ситуації немає гарантії, що акумулятор встигатиме повністю зарадитись під час віялових відключень. Тому вирішили як і в приватному секторі використати технологію PON", – розповідає власник Elite-Line Микола Кучерук.

Cпівробітникb Elite-Line здійснюють роботи з підключень поблизу знищеного російською ракетою закладу RIA Pizza у центрі Краматорська. фото Elite-Line

Попри заяви провайдерів щодо готовності до зими, у Мінцифри зауважують, що активна модернізація мережі спостерігається далеко не у всіх регіонах України. За словами Мацика, наразі забезпечення енергоощадною мережею на базі технології XPON відбувається нерівномірно і ситуація різниться в залежності від регіону.

"Найкраща ситуація в Кіровоградській, Волинській та Рівненській областях – там понад 60% користувачів забезпечені XPON. Найгірша – у столиці, менше ніж 9%", – уточнює Мицак.

На українському ринку працює понад 6 тис інтернет-провайдерів, значна частина яких це невеликі локальні компанії. Через менші масштаби та відносну гнучкість вони швидше адаптувалися до нових реалій.

Великим компаніям це зробити важче. Та й через власний масштаб потрібно значно більше ресурсів, щоб модернізувати всю мережу.

При підготовці до зими столичний інтернет-провайдер "Ланет" значно модернізував та оптимізував власну мережу. Найбільші вузли обладнали дизель-генераторами, а менші – LiFePo4-аккумуляторами, які живитимуть комутатори не менше 8 годин.

З початку 2023 року "Ланет" почав розбудовувати мережу на базі XPON на лівому березі Києва, зокрема у мікрорайоні Троєщина. Провайдер також модернізував значну частину комутаторів онлайн-моніторингу живлення, а на сайт вивели інформацію про типи джерела безперебійного живлення для будинку та їх стан.

Відповідальність користувачів

Із завершенням віялових відключень весною цього року ситуація із забезпечення інтернетом відійшла на другий план. Відтак, більшість з тих, хто ще не перейшов на технологію XPON, відклали вирішення цього питання.

Очевидно, що РФ не змінить своїх планів щодо ударів по українській енергосистемі. Як наслідок з наближенням холодів і можливих відключень світла питання наявності постійного доступу до інтернету знову стане актуальним.

Наразі на ринку перехід на PON відбувається доволі неактивно. Оскільки відключень світла поки нема, то самі абоненти не спішать звертатись до своїх провайдерів, щоб перейти на більш енергоощадну технологію. Провайдери теж не бачать економічної доцільності самостійно перепідключати абонентів.

За словами Кучерука, жителі багатоквартирних будинків наразі не проявляють особливого інтересу щодо переходу на PON.

За даними Мінцифри 37% українських користувачів фіксованого інтернету користуються технологією xPON. "З осені 2022 року, коли ворог цілеспрямовано руйнував енергетичні мережі, близько 600 тисяч абонентів змінили свій інтернет-доступ на XPON. І цей приріст становить 28%", – сказав Мицак.

Попри те, що торік обстріли енергетичної інфраструктури та вимкнення світла, почалися у жовтні різке зростання попиту на підключення PON у Vega зафіксували лише у листопаді. Цього року провайдер вже спостерігає поступове зростання кількості відповідних звернень.

"У вересні ми вже підключили на 130% абонентів більше, у порівнянні з тим же періодом 2022 року. Вбачаючи активне зростання заявок найближчим часом ми збільшимо кількість бригад монтерів в регіонах для підключення клієнтів", – розповідає Скрипніков.

У "Ланет" натомість запевняють, що попит на підключення оптичного інтернету не відрізняється від попиту на Ethernet-технологію. "100% наших абонентів матимуть інтернет-зв'язок під час блекаутів. Це стосується і клієнтів на PON-технології, і клієнтів на Ethernet", – запевняють в компанії.

Однак навіть у випадку переходу на PON-технології абоненти також повинні пам'ятати про необхідність забезпечити резервним живленням обладнання у власній квартирі: для Ethernet – підключити павербанк до домашнього роутера, а для PON – підключити павербанк чи інше джерело безперебійного живлення до модема та роутера.

Найчастіше для цього використовують більш потужні павербанки чи зарядні станції, ціни на які у разі стрімкого відновлення попиту знову почнуть зростати.

Загалом варто памʼятати, що найважливішим залишається диверсифікація ризиків. Якщо підготувати домашній інтернет до відключень, це дозволить значно знизити навантаження на базові станції мобільних операторів. Відповідно мобільний звʼязок працюватиме довше.

Також у найбільш критичних ситуаціях влада працює над тим, щоб українці мали резервний зв’язок у Пунктах незламності та публічних Wi-Fi-точках. Для цього торік їх забезпечили терміналами Starlink, а зараз працюють над підключенням до PON.

"Мобільний зв’язок цілком залежить від працездатності фіксованих інтернет-мереж: лише 20% усього інтернет-трафіку користувачі отримують через мобільну мережу. Тобто, чим більше людей залишається з фіксованим доступом через Wi-Fi (удома, в офісі, у Пунктах незламності), тим доступнішою залишається мобільна мережа для людей у дорозі", – пояснює Мицак.