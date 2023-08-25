Як змінився ринок праці і рівень зарплат в Україні на другому році війни

Війна вплинула на зарплати більшості професій: скорочення виплат, скасування або перенесення їх підвищення.

Проте позитивні тенденції все ж є: наразі на ринку праці склалась цікава ситуація, загальна кількість вакансій на ринку на 85% відновилась до показників до великої війни.

При цьому, за даними OLX Робота, кількість пропозицій про роботу станом на липень 2023 взагалі на 21% вище, в порівнянні з цим же періодом колись рекордного 2021 року.

Таку ситуацію для ринку можна пояснити стрімким зростанням потреби у сфері робітничих спеціальностей. Також одна з причин – суттєве скорочення населення України, що своєю чергою ставить роботодавців, особливо в масрекрутингу, перед ситуацією дефіциту робочих рук.

Реклама:

Щодо рівня зарплат, то є випадки, коли рівень щомісячної оплати залишився на тому ж рівні, проте з урахуванням зміни курсу гривні та росту цін – це означає суттєве зниження доходу.

За даними Пенсійного Фонду України, середня заробітна плата за І квартал 2023 року становить 13 423 грн. Офіційна "мінімалка" наразі – 6700 гривень, хоча ведуться розмови про її підняття до рівня трохи більше як 8 тисяч протягом 2023 року, проте відповідний законопроєкт наразі не прийнято.

За даними OLX Робота за 2023 рік, середня зарплата по Україні становить 18 914 грн. Для порівняння, у 2021 цей показник був 15 256 грн.

На чиї зарплати найбільше вплинула війна

Керівні посади або ж високооплачувані фахівці корпоративного сектору традиційно опинились перші "під ударом", коли довелось оптимізувати витрати компанії. Зменшились номінальні зарплати або частка бонусів чи бенефітів фактично у всіх "офісних" професіях та у керівників.

"Постраждали" усі професії зі сфери культури та розваг. На жаль, не поодинокими стали ситуації, коли музиканти перекваліфіковуються у водіїв чи кур’єрів. З одного боку, добре те, що є затребувані професії з невисоким порогом входу, де можна одразу почати заробляти. З іншого – це величезний удар по культурному розвитку країни зокрема.

Російська агресія проти України також вплинула на кількість залучених працівників у сфері сільського господарства і стан їхніх зарплат. Через замінування сільськогосподарських угідь, зменшення врожаю, втрати джерел збуту – підприємства зазнали колосальних збитків.

Чи є позитивні тенденції на ринку праці?

Протягом 2023 року зросла заробітна плата у будівельників, адже під час війни збільшилась потреба в проведенні робіт для відбудови постраждалих міст, будинків, відновленні інфраструктури.

Наразі у 2023 році медіанна зарплата — 55 203 грн, у 2022 році — 40 322 грн, а у 2021 склала 38 138 грн. Проте суттєвого сплеску вакансій у сфері будівництва все ж немає, через те, що велика частина будівельних проєктів була повністю чи частково зупинена.

Коли розпочнеться масова відбудова у різних містах, очікується вагоме зростання попиту на будівельників і відповідно — зростання їх зарплат.

На OLX Робота спостерігаємо постійний попит на водіїв усіх видів доставок (локальних, міжміських, габаритних міжнародних), для логістики продуктових мереж та водіїв спецтехніки.

У порівнянні з минулим роком кількість вакансій зросла на 13%, зарплата у водіїв збільшилась на 11% і зараз її середній показник становить 44 559 грн. Наразі існує велика потреба у перевезенні гуманітарної допомоги, вантажів та матеріалів для відновлення інфраструктури, забезпечення всіх видів логістики та пасажирських перевезень.

Хоча насправді водії різного профілю були затребувані в усі часи, теперішній – не є виключенням.

Несподівано приємно спостерігати зростання у сфері туризму після драматичного зниження сегменту з початком великої війни. За даними OLX Робота, кількість вакансій порівняно із минулим роком зросла на 42% (2022 рік – 3794 вакансії, 2023 рік – 6 604).

Заслугою цьому є те, що відновлюється внутрішній туризм й відновила роботу сфера гостинності у відносно "безпечних" областях.

На сервісі OLX Робота бачимо, що найвищу оплату послуг на ринку наразі пропонують представникам професій синіх комірців. Серед них є окремі приклади вакансій, на які можна очікувати найбільший ріст заробітної плати в найближчому майбутньому.

Через підвищену затребуваність у проведенні електричних робіт та обслуговуванні електроустаткування можна очікувати зростання зарплати електриків та електротехніків.

Зі своєї сторони також спостерігаємо стабільно високий попит на доставку товарів і послуг електронною комерцією. Тож потенційно очікуємо на ще більшого зростання залученості водіїв у сфері логістики, для проведення відновлювальних робіт та, відповідно, зростання їх зарплат.

Через збільшення використання техніки та машин в різних галузях, включаючи виробництво, будівництво та транспорт ріст оплати праці очікується також у механіків та технічних робітників.

Високий потенціал для підвищення зарплати мають також представники будівельної сфери. За останній рік оплата праці за даними OLX Робота зросла на 27% та становить 55 203 грн.

Одним із головних факторів, що впливає на заробітну плату є попит на послуги, а запит на будівельників почав зростати. Війна вже призвела до потреби в нових будівельних проєктах, які пов'язані відновленням житлового фонду, інфраструктурних об’єктів, побудовою безпекових приміщень тощо.

І якщо зараз все ще недостатньо фахівці залучені в цій сфері в порівнянні з 2021 роком, то в майбутньому очікуємо суттєвого зростання.

Варто зазначити, хоча перераховані вище професії можуть мати потенціал до зростання оплати роботи, конкретний ріст заробітної плати може варіюватись у кожному випадку.

Заробітна плата зараз залежить від багатьох факторів, таких як: географічне розташування, близькість до лінії проведення військових дій, стану економіки, рівня кваліфікації, досвіду роботи та інших чинників.