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Як змінився ринок праці і рівень зарплат в Україні на другому році війни

Як змінився ринок праці і рівень зарплат в Україні на другому році війни

Кількість пропозицій роботи навіть вища, ніж у довоєнному 2021 році. Які умови пропонують роботодавці і кого шукають?
П'ятниця, 25 серпня 2023, 13:46
Марія Абдулліна
керівниця напряму "OLX робота"

Війна вплинула на зарплати більшості професій: скорочення виплат, скасування або перенесення їх підвищення. 

Проте позитивні тенденції все ж є: наразі на ринку праці склалась цікава ситуація, загальна кількість вакансій на ринку на 85% відновилась до показників до великої війни. 

При цьому, за даними OLX Робота, кількість пропозицій про роботу станом на липень 2023 взагалі на 21% вище, в порівнянні з цим же періодом колись рекордного 2021 року. 

Таку ситуацію для ринку можна пояснити стрімким зростанням потреби у сфері робітничих спеціальностей. Також одна з причин – суттєве скорочення населення України, що своєю чергою ставить роботодавців, особливо в масрекрутингу, перед ситуацією дефіциту робочих рук.

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Щодо рівня зарплат, то є випадки, коли рівень щомісячної оплати залишився на тому ж рівні, проте з урахуванням зміни курсу гривні та росту цін – це означає суттєве зниження доходу. 

За даними Пенсійного Фонду України, середня заробітна плата за І квартал 2023 року становить 13 423 грн. Офіційна "мінімалка" наразі – 6700 гривень, хоча ведуться розмови про її підняття до рівня трохи більше як 8 тисяч протягом 2023 року, проте відповідний законопроєкт наразі не прийнято. 

За даними OLX Робота за 2023 рік, середня зарплата по Україні становить 18 914 грн. Для порівняння, у 2021 цей показник був 15 256 грн.

На чиї зарплати найбільше вплинула війна

Керівні посади або ж високооплачувані фахівці корпоративного сектору традиційно опинились перші "під ударом", коли довелось оптимізувати витрати компанії. Зменшились номінальні зарплати або частка бонусів чи бенефітів фактично у всіх "офісних" професіях та у керівників.

"Постраждали" усі професії зі сфери культури та розваг. На жаль, не поодинокими стали ситуації, коли музиканти перекваліфіковуються у водіїв чи кур’єрів. З одного боку, добре те, що є затребувані професії з невисоким порогом входу, де можна одразу почати заробляти. З іншого – це величезний удар по культурному розвитку країни зокрема.

Російська агресія проти України також вплинула на кількість залучених працівників у сфері сільського господарства і стан їхніх зарплат. Через замінування сільськогосподарських угідь, зменшення врожаю, втрати джерел збуту – підприємства зазнали колосальних збитків. 

Чи є позитивні тенденції на ринку праці?

Протягом 2023 року зросла заробітна плата у будівельників, адже під час війни збільшилась потреба в проведенні робіт для відбудови постраждалих міст, будинків, відновленні інфраструктури. 

Наразі у 2023 році медіанна зарплата — 55 203 грн, у 2022 році — 40 322 грн, а у 2021 склала 38 138 грн. Проте суттєвого сплеску вакансій у сфері будівництва все ж немає, через те, що велика частина будівельних проєктів була повністю чи частково зупинена. 

Коли розпочнеться масова відбудова у різних містах, очікується вагоме зростання попиту на будівельників і відповідно — зростання їх зарплат. 

На OLX Робота спостерігаємо постійний попит на водіїв усіх видів доставок (локальних, міжміських, габаритних міжнародних), для логістики продуктових мереж та водіїв спецтехніки. 

У порівнянні з минулим роком кількість вакансій зросла на 13%, зарплата у водіїв збільшилась на 11% і зараз її середній показник становить 44 559 грн. Наразі існує велика потреба у перевезенні гуманітарної допомоги, вантажів та матеріалів для відновлення інфраструктури, забезпечення всіх видів логістики та пасажирських перевезень. 

Хоча насправді водії різного профілю були затребувані в усі часи, теперішній – не є виключенням. 

Несподівано приємно спостерігати зростання у сфері туризму після драматичного зниження сегменту з початком великої війни. За даними OLX Робота, кількість вакансій порівняно із минулим роком зросла на 42% (2022 рік – 3794 вакансії, 2023 рік – 6 604). 

Заслугою цьому є те, що відновлюється внутрішній туризм й відновила роботу сфера гостинності у відносно "безпечних" областях. 

На сервісі OLX Робота бачимо, що найвищу оплату послуг на ринку наразі пропонують представникам професій синіх комірців. Серед них є окремі приклади вакансій, на які можна очікувати найбільший ріст заробітної плати в найближчому майбутньому.

Через підвищену затребуваність у проведенні електричних робіт та обслуговуванні електроустаткування можна очікувати зростання зарплати електриків та електротехніків.

Зі своєї сторони також спостерігаємо стабільно високий попит на доставку товарів і послуг електронною комерцією. Тож потенційно очікуємо на ще більшого зростання залученості водіїв у сфері логістики, для проведення відновлювальних робіт та, відповідно, зростання їх зарплат.

Через збільшення використання техніки та машин в різних галузях, включаючи виробництво, будівництво та транспорт ріст оплати праці очікується також у механіків та технічних робітників.

Високий потенціал для підвищення зарплати мають також представники будівельної сфери. За останній рік оплата праці за даними OLX Робота зросла на 27% та становить 55 203 грн. 

Одним із головних факторів, що впливає на заробітну плату є попит на послуги, а запит на будівельників почав зростати. Війна вже призвела до потреби в нових будівельних проєктах, які пов'язані відновленням житлового фонду, інфраструктурних об’єктів, побудовою безпекових приміщень тощо. 

І якщо зараз все ще недостатньо фахівці залучені в цій сфері в порівнянні з 2021 роком, то в майбутньому очікуємо суттєвого зростання. 

Варто зазначити, хоча перераховані вище професії можуть мати потенціал до зростання оплати роботи, конкретний ріст заробітної плати може варіюватись у кожному випадку. 

Заробітна плата зараз залежить від багатьох факторів, таких як: географічне розташування, близькість до лінії проведення військових дій, стану економіки, рівня кваліфікації, досвіду роботи та інших чинників.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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