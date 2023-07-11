Нацбанк оприлюднив "публічну версію" стратегії пом’якшення валютних обмежень

Пом’якшення валютних обмежень в Україні, повернення до гнучкого курсу та інфляційного таргетування відбуватиметься поступово, лише за формування належних передумов - такий підхід дасть змогу мінімізувати ризики для стійкості валютного ринку, зниження інфляції та відновлення економіки

Про це йдеться в стратегії пом’якшення валютних обмежень, публічну версію якої оприлюднив Національний банк.

Указана публічна версія описує пріоритети та принципи для здійснення кроків за наведеними напрямами, але лише у загальних рисах.

Згідно з документом, впровадження стратегії здійснюватиметься поступово, лише за формування стійких передумов та після належного аналізу потенційного впливу, а також ефективності попередніх кроків.

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На кожному етапі реалізації стратегії Національний банк забезпечуватиме достатню привабливість гривневих активів.

"Такий підхід дасть змогу мінімізувати ризики для стійкості валютного ринку, зниження інфляції та відновлення економіки", - зазначають в НБУ.

"Пом'якшення валютних обмежень та поступове підвищення курсової гнучкості в перспективі збільшить можливості адаптації економіки до змін зовнішніх та внутрішніх умов. Крім того, це відновить дієвість каналів монетарної трансмісії та посилить спроможність НБУ одночасно забезпечувати цінову і фінансову стабільність та стійке економічне зростання у тривалій перспективі", - йдеться в повідомленні Нацбанку.

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Наголошується, що упровадження стратегії визначатиметься не часовими межами, а формуванням відповідних макроекономічних передумов.

Увага, зокрема, приділятиметься оцінці розвитку таких ключових параметрів:

інфляція та інфляційні очікування;

рівень міжнародних резервів і стійкість валютного ринку;

процентні ставки (включаючи додатний рівень облікової ставки в реальному вимірі та привабливість гривневих інструментів);

параметри фінансової стабільності.

Одночасно в Нацбанку кажуть про "винятково високу невизначеність, пов’язану з війною". У цьому зв'язку, стратегія передбачає, що в разі інтенсифікації ризиків реалізація наступних кроків або скасування попередніх кроків стратегії може бути призупинена для збереження макроекономічної та фінансової стабільності.

Розроблення стратегії в Нацбанку пояснюють необхідністю поступового пом'якшення обмежень, а в тривалій перспективі – повернення до традиційного формату інфляційного таргетування з плаваючим курсом.

"Сформовані належні передумови та позитивний результат проведеного аналізу вже дали змогу НБУ пом'якшити низку валютних обмежень у червні. Водночас передумови для реалізації наступних кроків зі стратегії ще формуються", - наголосили в Нацбанку.

Нагадуємо:

29 червня 2023 року правління НБУ затвердило відповідну стратегію, виконавши структурний маяк за програмою розширеного фінансування з МВФ.

Так, відповідно до Меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ одним зі структурних маяків за програмою була підготовка до кінця червня 2023 року стратегії для переходу до більш гнучкого режиму обмінного курсу, пом’якшення валютного контролю і повернення до таргетування інфляції.

Натомість терміни реалізації відповідної стратегії не передбачені Меморандумом, адже все залежатиме від формування належних передумов.

Розроблення та реалізація стратегії також спрямовані на виконання положень Основних засад грошово-кредитної політики на період воєнного стану, затверджених Радою НБУ у квітні 2022 року. Ними передбачено поступове повернення до інфляційного таргетування, адже цей режим дає змогу забезпечувати одночасне досягнення цілей НБУ з цінової й фінансової стабільності та підтримки сталого економічного зростання у тривалій перспективі.