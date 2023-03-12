Крах SVB викликає паніку по всьому світу

Крах банку Silicon Valley Bank (SVB) викликає широке занепокоєння у стартапів та венчурних інвесторів, побоюючись, що це може поширитися на Британію, Канаду, Індію та Китай.

Про це пише Bloomberg.

Засновники та інвестори попереджають, що банкрутство банку може знищити стартапи по всьому світу без негайного втручання уряду.

У Великій Британії підрозділ SVB має бути оголошений неплатоспроможним, Він вже припинив торгівлю і більше не приймає нових клієнтів. У суботу керівники близько 180 технологічних компаній надіслали листа канцлеру казначейства Британії Джеремі Ханту із закликом втрутитися в ситуацію.

Тим часом технологічні лідери Азії також намагаються оцінити потенційні наслідки. Аналітики на чолі з Лю Чженнінгом з China International Capital Corp попереджають, що вплив інциденту з SVB на технологічну галузь не можна недооцінювати.

Крах SVB також викликав занепокоєння щодо регуляторного нагляду за банками, особливо тими, що обслуговують технологічну галузь. Деякі експерти закликають до більш жорсткого регулювання, щоб запобігти ще одному подібному краху, в той час, як інші стверджують, що таке регулювання може придушити інновації.

водночас наслідки банкрутства SVB, ймовірно, триватимуть досить довго. Багато засновників і співробітників стартапів зараз стикаються з невизначеним майбутнім, а крах банку може мати далекосяжні наслідки для технологічної індустрії в цілому. Повний обсяг збитків, завданих банкрутством SVB, ще належить з'ясувати, але очевидно, що наслідки будуть відчутні в усьому світі.

Нагадаємо:

Федеральна корпорація страхування депозитів і Федеральна резервна система розглядають можливість створення фонду, який би дозволив регуляторам підтримувати більше депозитів у банках, що опинилися в скрутному становищі після краху Банку Кремнієвої долини (Silicon Valley Bank).

Банк Кремнієвої долини (Silicon Valley Bank) став найбільшим банкрутом у США за останні десять років, після того, як його давня клієнтська база технологічних стартапів занепокоїлась і почала забирати депозити.