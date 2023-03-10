Bitcoin знову стрімко дешевшає: причини

Найбільша криптовалюта Bitcoin у п’ятницю подешевшала на 8% та знову опустилася до позначки у менше 20 тис доларів на тлі сигналів Федрезерву США щодо ставок та краху Silvergate Bank.

Про це йдеться в даних криптовалютної біржі Coindesk.

У п’ятницю на 11:10 котирування зупинилися на позначці 19,9 тис дол та втратили 8% за добу, хоча протягом доби опускалися нижче – до 19,79 тис дол.

Після досягнення рекордного рівня у понад 69 тисяч доларів у листопаді 2021 року Bitcoin впав наприкінці того ж року і продовжив падіння протягом усього 2022 року, щоб на початку 2023 року опинитися на позначці близько 16,6 тис доларів.

Потужне ралі до середини лютого призвело до того, що біткойн виріс понад як 50% за рік, в один момент досягнувши позначки в 25 тис дол.

Тепер криптовалюта вперше з середині січня опустилася до рівня менше 20 тис доларів. Причиною є сигнали Федеральної резервної системи США щодо ймовірного подальшого посилення монетарної політики – очільник ФРС Джером Павелл раніше цього тижня заявив у Конґресі, що ФРС має зробити набагато більше, щоб повернути інфляцію до цільового показника у 2%.

На додаток до побоювань інвесторів щодо зростання процентних ставок, у середу ввечері стався крах криптовалютного кредитора Silvergate Bank.