Бенефіціарка Stolitsa Group має найбільший серед забудовників вплив на Київраду – джерела

Владислава Молчанова та Віталій Кличко знімок екрану з відео ОБ'ЄДНАННЯ ІНВЕСТОРІВ БАНКУ АРКАДА

Співвласниця компанії-забудовника "Столиця груп" Владислава Молчанова має найстійкіші позиції серед всіх забудовників міста завдяки впливу на депутатів Київської міської ради.

Про це повідомили ЕП троє поінформованих співрозмовників у Київраді, йдеться у статті Економічної правди.

Молчанова є офіційною спонсоркою "Батьківщини", тож депутати цієї фракції завжди допомагають їй в ухваленні потрібних рішень.

Підтримку інших фракцій Молчановій забезпечує "смотрящий" за Києвом Денис Комарницький, повідомили журналістові ЕП троє співрозмовників у Київраді.

"Денис вирішує питання, а Влада будує. Зараз це основні "сірі кардинали" у Києві. У Комарницького хороші стосунки з Кличком і активна взаємодія з його командою", — повідомив один із депутатів Київради, який побажав зберегти анонімність.

Комарницький — лідер фракції "Блоку Леоніда Черновецького" у Київраді 2008-2010 років. У 2020 році він знову сплив у публічній площині після публікації народним депутатом Гео Леросом даних персонального комп'ютера екссоратника Черновецького.

З опублікованих матеріалів стало відомо, що останніми роками Комарницький є головним "смотрящим" за сферами будівництва та комунального господарства в Києві.

Детальніше читайте у статті: Нові "сірі кардинали". Хто із забудовників впливає на київську владу

Економічна правда