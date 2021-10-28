Компанію з орбіти Комарницького оштрафували за змову на тендері Подільського моста

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Антимонопольний комітет оштрафував на 182,6 млн грн дві компанії через змову на тендері щодо будівництва Подільського моста у Києві.

Про це повідомила пресслужба АМКУ за підсумками засідання 28 жовтня.

Так, на 182 млн грн оштрафували дві компанії – ТОВ "Форма"та ТОВ "Еко-буд-трейд".

Йдеться про порушення на закупівлях, замовником яких було комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва".

Тендер стосувався будівництва Подільського моста, зокрема від дамби Русанівських садів до бульвару Перова, у 2017 році.

"Комітет встановив, що внаслідок змови переможцем стало ТОВ "ЕКО-БУД-ТРЕЙД". З ним було укладено відповідні договори на загальну суму 6,103 млрд грн з ПДВ і компанія наразі будує мостовий перехід", – йдеться у повідомленні комітету.

Окрім штрафу ці компанії позбавлені права участі в публічних закупівлях на 3 роки.

В 2017 році "Еко-Буд-Трейд" за результатами тендерів уклало дві угоди з "Дирекцією будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" на будівництво Подільського мостового переходу на 4,33 млрд та 1,76 млрд гривень, загальною вартістю 6 млрд гривень.

Журналісти неодноразово пов’язували "Еко-буд-трейд" з колишнім співголовою фракції Черновецького у Київраді та "смотрящим" за Києвом Денисом Комарницьким. Так, за даними ЕП саме він контролює компанію, про це ж йшлося у розслідуваннях Bihus.info.

Компанія також займається будівництвом Великої кільцевої у Києві.

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Нагадуємо:

Кошторисна вартість проєкту будівництва Подільского мостового переходу у місті Києві зросла з 11,251 мільярда гривень до 19,922 мільярда.

Правоохоронці у справі щодо будівництва Подільського мосту проводять обшуки в приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва", ДП "Укрдержбудекспертиза", у генерального підрядника, а також у підрядних організаціях.

"Еко-буд-трейд" була заснована в 2014 році. Керує підприємством Віталій Фастовець, кінцевими бенефіціарами виступають Максим Половко і Валерій Міщенко.

Економічна правда