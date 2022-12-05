Українські павербанки наступають. Як на Вінничині виготовляють зарядні станції для військових

Відколи Росія почала цілеспрямовано нищити енергетичну інфраструктуру, в Україні зріс попит не лише на генератори, а й на зарядні станції та інші пристрої, які дозволяють залишатися з електрикою. Нехай і на відносно не тривалий час.

І якщо генераторів в Україні не виготовляють, то виробників зарядних станцій після початку великої війни з’явилося вже кілька. Один з них – ТОВ "ПромАвтоматика Вінниця", яке уже 20 років розробляє і виготовляє мікропроцесорну продукцію.

Стабілізатори напруги, терморегулятори, реле напруги, вуличні світильники, промислові світильники та дорожні ліхтарі – на цьому до війни було зосереджено вінницьке підприємство. Після широкомасштабного наступу Росії більшість цих напрямів зупинилися.

Проте в компанії створили новий продукт, який наразі допомагає військовим на фронті.

"Наш телефон перестав дзвонити. Різко впали замовлення у всіх напрямках. Одразу задумалися над тим, що ми можемо зробити і чим можемо бути корисними для військових", – пригадує генеральний директор "ПромАвтоматика Вінниця" Михайло Ганчук.

Підприємство переключилось на виробництво портативних павербанків, які стали користуватись великим попитом у військових.

Зарядні станції: зроблено в Україні

Спочатку у "ПромАвтоматика Вінниця" розробили автономний блок підсвітки із багатоканальною зарядкою для телефонів. Це була перша версія Bandera Power – по-суті портативний павербанк з великим обсягом ємності.

Військові використовували його, в основному, для освітлення бліндажів та інших фортифікаційних споруд. Корисним він став для захисників, які знаходились на околиці населених пунктів, в будинках, де було темно навіть вдень.

Так виглядає блок багатоканальної швидкої зарядки та автономного освітлення Bandera Power 225 S джерело: промавтоматика

Інженери компанії мали тісний зв’язок з військовими, від яких регулярно надходити запити з фронту на портативний пристрій з більшою ємністю для зарядки різної електроніки.

Зокрема, військові активно використовували рації, які мають різні роз’єми. Тому зарядний пристрій інженери обладнали розеткою на 220 Вт.

За два місяці в компанії розробили Bandera Power другого покоління. Від першої моделі він відрізнявся функціональністю та був максимально адаптований до потреб військових.

Перші блоки передавали військовим безкоштовно. Загалом компанія відправила захисникам більше ніж 50 таких зарядних станцій вартістю понад півмільйона гривень.

"Ми розробили пристрій, якого б вистачало малій бойовій групі з 6-8 людей для виконання завдань впродовж 5 днів, щоб підтримувати усі свої ґаджети у зарядженому стані.

Зараз таких ґаджетів багато і від них залежить ефективність наших солдатів. Це і телефони, і рації, і планшети для орієнтації на місцевості та наведення вогню, і тепловізори, і квадрокоптери, і Starlink", – пояснює генеральний директор "ПромАвтоматика Вінниця".

Генеральний директор "ПромАвтоматика Вінниця" Михайло Ганчук джерело: суспільне. вінниця

Зарядний блок зробили максимально легким і міцним. Він важить 6,1 кг, має алюмінієвий корпус та ємність 180 тис міліампер-годин (мАг). Цього вистачить, щоб зарядити приблизно 60 мобільних телефонів.

В лінійці є менш ємні модифікації зарядних станцій Bandera Power та більш ємні – на 125 тис мАг та 225 мАг відповідно.

Крім чотирьох USB-портів для швидкої зарядки різноманітних пристроїв, станція обладнана двома розетками – на 12 Вт (як автомобільна зарядка) та 220 Вт (стандартна напруга для домашніх приладів) та має світлодіодний світильник.

Повністю розряджений пристрій можна зарядити від розетки за 7 годин.

В компанії також виробили пристрій для автономної роботи станції – Bandera Solar. Це спеціальна сонячна панель для зарядки станції.

За світловий літній день вона може повністю зарядити Bandera Power. Але взимку однієї панелі недостатньо, тому розробники передбачили додатковий роз’єм, щоб під’єднати ще один Bandera Solar.

Завдяки тому, що виробництво станцій здійснюється в Україні, "ПромАвтоматика Вінниця" може легко конкурувати зі світовими аналогами по вартості продукції.

Наприклад, Bandera Power з ємністю 225 тис мАг для цивільних потреб обійдеться у майже 40 тис грн (для ЗСУ – 29,5 тис грн), тоді як ціни на відомий EcoFlow ємністю 252 тис мАг починаються від 70 тис грн, та доходять до 115 тис грн.

Втім в українського виробника є слабкість, яка в сьогоднішніх умовах є чи не визначальною при виборі клієнта. Мова про час: від оформлення замовлення до його виготовлення – це мінімум 3 тижні.

Річ у тім, що український виробник дуже залежить від імпортних акумуляторів, на які зараз великий попит навіть у країнах ЄС, а на доставку з Китаю потрібно кілька місяців.

Проблеми з комплектуючими

Значну частину комплектуючих на підприємстві виготовляють самостійно. На виробництві є станки, які ріжуть метал, гнуть алюміній, фарбують. Також є станки, які гравірують і вирізають отвори, є обладнання для нарізання і зачистки кабелю.

У компанії, крім цього, планують придбати лазерного зварювального робота.

Акумулятори для станцій імпортують з країн ЄС – Німеччини та Нідерландів. Як правило, це акумулятори китайського виробництва, які залишилися на складах європейських компаній. Логістика напряму з Китаю, Тайваню чи Індії займає два-три місяці, а комплектуючі потрібно мати уже, щоб виробництво не зупинялося.

"З комплектуючими є проблема. Їх в Україні вже давно немає. Принаймні тих, які є якісними. За кордоном вони різні. Тому у нас є вхідний контроль комплектуючих і ми дуже серйозно ставимося до якості. Часто приходять неякісні елементи, які доводиться повертати", – пояснює Ганчук.

На заводі є проміжний контроль, коли спеціальний працівник спостерігає за процесом виготовлення. Також є контроль готової продукції на тестових стендах. Тут перевірка відбувається в автоматичному режимі – зарядний пристрій за півтори доби проходить кілька циклів заряджання-розряджання.

"Ми тестуємо всі роз’єми й виходи під навантаженням. Враховуючи те, що блок портативний і на війні його ніхто особливо не береже, кидають у кузов, ганяють на великих швидкостях по ямах, то у нас навіть є спеціальний стенд, де ми кілька хвилин трусимо кожен блок з великою інтенсивністю, щоб впевнитися, що з ним все добре", – підкреслює директор "ПромАвтоматика Вінниця".

Зараз на заводі щодня виготовляють приблизно 30 зарядних станцій. Коли повністю облаштують окремий цех, то виробництво працюватиме у три зміни і зможе за добу відправляти на продаж 70-100 станцій.

Від початку війни компанія вже виготовила більше тисячі таких пристроїв. І це при тому, що збирають станції вручну на спеціальних стендах із готових деталей.

джерело: суспільне. вінниця

"У нас росте кількість замовлень, тож ми звільнили основне приміщення, де було виробництво світлодіодного освітлення, своє кафе і склад. Там буде виробництво Bandera Power. Також замовили спеціальні столи, щоб збільшити об’єми виробництва", – розповідає Ганчук.

На підприємстві є навіть власний дослідницький центр (R&D центр). Він представлений командою з 6-8 спеціалістів, які розробляють та вдосконалюють Bandera Power.

Орієнтація на військових

Основними споживачами станцій "ПромАвтоматика Вінниця", як уже зазначалось є військові. Невеликий відсоток – близько 10-20% – це приватні особи, які купують їх для себе.

За словами підприємця зарядні станції замовляють як військові безпосередньо з фронту, так і волонтери. Також є багато випадків, коли їх за запитом військових купують іноземці – перераховують кошти й просять відправити на фронт.

"Раз або два рази на тиждень іноземці роблять замовлення і вони, як правило, великі – це може бути 20, 30, 50 зарядних станцій", – додає Ганчук.

Прямих контрактів з Міністерством оборони у компанії поки немає, але підприємець запевняє, що цей процес уже запустили. Однак процедура вимагає багато погоджень і часу. Волонтерські організації в плані оперативності замовлень та їх обсягів більш гнучкі.

Як українські павербанки планують підкоряти світ

Михайло Ганчук зазначає, що у запуск нового виробництва компанія інвестувала кілька мільйонів гривень.

"Відверто скажу, ми навіть не рахували. В основному, це були інтелектуальні інвестиції. В перші місяці всі були дуже вмотивовані і патріотично налаштовані. Звичайно, інвестували багато. Це мільйони гривень.

Більша частина інвестицій – це контракти для диверсифікації постачання комплектуючих. Також були інвестиції в нове обладнання", – підкреслює підприємець.

Та компанія не обмежується лише власними ресурсами. У розширення виробництва залучається грантове фінансування від держави та міжнародних організацій.

"Ми оформили грант на 50 тисяч євро через "Дію". Також є гранти від USAID (Агентство США з міжнародного розвитку). В нас є окрема людина, яка займається грантами і зараз світ прихильний до України", – пояснює Ганчук.

Крім українського ринку, компанія намагається виходити зі своєю продукцію в країни ЄС. Зараз вже є кілька домовленостей у Німеччині, та перші поставки туди Bandera Power і Bandera Solar.

В Німеччині є потенціал використання пристрою для туристів, рибалок та мисливців, тих, хто любить активно відпочивати на природі, подорожувати. Взявши додатковий блок Bandera Solar можна забезпечити електроенергією невеликий будиночок чи трейлер на постійній основі.

"Дуже надіємося, що війна скоро закінчиться і плануємо більше виходити з експортом до ЄС. Можливо, це будуть блоки, більше адаптовані до потреб мешканців країн ЄС", – додає Ганчук.

джерело: промавтоматика

Зараз цивільна та військова версії Bandera Power не відрізняються. У майбутньому компанія планує розробити цивільну версію для дому.

"Ми не хочемо зробити щось універсальне, що підходило б для всіх. Для побуту важливо дати енергію холодильнику, котлу та зарядити гаджети. І ми під такі потреби випустимо новий блок", – анонсує підприємець.

Він відрізнятиметься більшою вагою, матиме правильну синусоїду та більше виходів на 220 Вт.

Аналогічні рішення із більшою потужністю будуть і для невеликих магазинів, офісів, малого бізнесу. Зараз усі ці пристрої на етапі фінального тестування та скоро мають надійти у продаж.

Для запуску цієї лінійки пристроїв у серійне виробництво компанія, в якій до війни працювало близько 300 людей, планує найняти ще 30-40 працівників.