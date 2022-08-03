Інфляція у Туреччині оновила максимум 1998 року: ціни зросли на 80% за рік

Стрімкий ріст інфляції у Туреччині триває - у липні споживча інфляція прискорилась до 79,6% у річному вимірі порівняно з 78,6% у червні.

Про це свідчать дані статистичного інституту країни Turkstat.

Таким чином, інфляція оновила максимум із вересня 1998 року.

При цьому, ріст цін у Туреччині прискорюється вже 14 місяців поспіль. Так, у місячному вимірі зростання споживчих цін у липні становило 2,37% порівняно з 4,95% у червні.

Так, вартість транспортних послуг рік до року зросла у 2,2 раза (+119,1%), ціни на енергоносії виросли у 2,3 раза (+129,3%).

Продукти харчування та напої подорожчали майже вдвічі, на 94,65%, вартість житла та комунальних послуг збільшилась на 70%, а меблі та побутова техніка подорожчали на 88,4%.

Повідомлялось, що інфляція у Туреччині почала зростати восени 2021 року, коли курс ліри різко впав після зниження Центробанком країни ставки до 14 відсотків.

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У 2022 році зростання цін ще більше підштовхнули економічні наслідки російського вторгнення в Україну і падіння ліри, що продовжується. Валюта ослабла на 44 відсотки до долара в 2021 році і впала ще на 27 відсотків у нинішньому.

Турецька ліра на торгах 3 серпня торгується на позначці 17,95 ліри за долар.

Серед причин зростання цін називають політику президента Туреччини Ердогана щодо зниження відсоткових ставок для прискорення економічного зростання, започатковану в 2018 році.

Це зробили усупереч пораді голови центрального банку, що призвело до падіння курсу ліри до рекордно низького рівня та зростання витрат у країні, що залежить від імпорту матеріалів і енергії. Відтоді Ердоган звільнив трьох керівників центрального банку.

Економічна правда