Після службової перевірки відсторонили гендиректора "Антонова"

Укроборонпром відсторонив Сергія Бичкова від виконання ним повноважень генерального директора Державного підприємства "Антонов".

Про це йдеться на сайті концерну.

Підставою для відсторонення стало службове розслідування щодо, зокрема, перевірки окремих фактів, оприлюднених у засобах масової інформації. Яких саме не уточнюється

Генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв надіслав відповідні звернення до правоохоронних органів.

Нагадуємо:

Сергія Бичкова було призначено на посаду генерального директора ДП "Антонов" у травні 2021 року. До цього з листопада 2020 року виконував обов'язки керівника компанії.