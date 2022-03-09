ЧАЕС підключили до резервних генераторів: вистачить на 2 дні
Знеструмлену через дії російських військ ЧАЕС підключили до резервних дизельних-генераторів, вони забезпечать живлення протягом 48 годин.
Про це повідомив Міністр Закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Потім відключиться система охолодження сховища відпрацьованого ядерного палива, що загрожуватиме витоком радіації.Варварська війна РФ загрожує всій Європі. Путін має зупинити її негайно! 2/2", - написав він.
Нагадуємо:
У середу внаслідок дій російських окупантів Чорнобильська атомна електростанція залишилася без електропостачання.
Бойові дії тривають, що наразі унеможливлює ремонтні роботи та відновлення енергоживлення. Місто Славутич також знеструмлено.
Системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській АЕС припинили передачу даних до МАГАТЕ.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua