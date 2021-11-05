Uber вперше за існування став прибутковим

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Сервіс таксі Uber вперше з моменту створення понад 10 років тому вийшов на прибутковий рівень за підсумками кварталу.

Про це повідомляє Reuters.

Компанія отримала скоригований прибуток завдяки двом головним сегментам: сервісу таксі та доставки їжі. Так, у третьому кварталі року, що закінчився 30 вересня, операційний прибуток Uber становив 8 млн доларів.

Торік за відповідний період компанія отримала 625 млн доларів збитку.

Uber також прогнозує скоригований прибуток від 25 до 75 млн доларів на останній квартал року, що значно менше попередніх прогнозів аналітиків.

Попри позитивний результат для компанії, її найближчий конкурент, американська Lyft, вже вдруге повідомив про квартальний прибуток у 67,3 мільйона доларів. Lyft також очікує EBITDA (операційний прибуток) від 70 до 75 мільйонів доларів в останньому кварталі.

Загальний дохід Uber зріс на 72% до 4,8 млрд доларів, що перевищило оцінки аналітиків.

Під час пандемії сегмент компанії з доставки (їжі з кафе/ресторанів та магазинів) став основою компанії. У третьому кварталі дохід від доставки стабільно зростав.

У третьому кварталі споживачі більше подорожували, а кількість водіїв і кур’єрів з січня зросла майже на 640 тисяч, повідомляє Uber. Компанія витратила понад 250 мільйонів доларів, аби повернути водіїв після пандемії.

Натомість кількість поїздок залишається на 20% нижче рівня третього кварталу 2019 року. В Uber зауважили, що прибуток за одиницю поїздок повернувся до рівня до пандемії.

Економічна правда