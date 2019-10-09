Звіринецький сквер у центрі Києва віддали під будівництво ЖК

Верховний Суд підтримав скасування статусу Звіринецького скверу у центрі столиці, на місці якого планують збудувати житловий комплекс.

Джерело: "Наші гроші".

Деталі: Верховний Суд 11 вересня залишив без змін рішення Окружного адмінсуду Києва, яким скасовано рішення Київради від 22.05.2013 про надання статусу скверу ділянці загальною площею 2,33 га на вулиці Вільшанській у Печерському районі столиці.

У 2006 році Київрада передала в оренду ТОВ "Український фонд розвитку регіонів" і ТОВ "Інноваційна будівельна компанія" дві ділянки по вулиці Вільшанській – площею 0,64 га і 1,69 га відповідно – для будівництва житлово-громадського комплексу.

У 2012 році Господарський суд Києва за позовом прокуратури ці договори оренди визнав недійсними. Після цього у 2013 році Київрада надала цій території загальною площею 2,33 га статус скверу.

Але у 2014-2015 роках Госпсуд переглянув своє рішення за нововиявленими обставинами і попереднє рішення скасував, а позов прокуратури залишив без розгляду. Тому у 2016 році ділянки повернули орендарям, які поновили оренду через земкомісію Київради.

У подальшому забудовники звернулися до суду з вимогою скасувати рішення Київради про надання 2,33 га статусу скверу, через яке вони не могли забудовувати територію.

Суди перших двох інстанції у 2016 році цей позов задовольнили, аргументувавши рішення тим, що ділянки, яким надано статус скверу, перебувають в оренді вказаних компаній.

У 2019 році Верховний Суд (судді Кравчук В.М., Єзеров А.А., Стародуб О.П.) погодився із попередніми судами і залишив їхні рішення без змін.

У своєму рішенні Верховний Суд погодився, що інтереси мешканців мікрорайону "Звіринець", які тривалий час домагалися влаштування скверу на спірних ділянках повинні враховуватися Київрадою, але додав, що вони "не можуть досягатися у спосіб, що призводить до порушення прав інших осіб, зокрема орендарів земельних ділянок".

Засновниками ТОВ "Український фонд розвитку регіонів" і ТОВ "Інноваційна будівельна компанія" (Біла Церква) є Автанділ Хачідзе, ТОВ "КУА "Капітал Інвест", ТОВ "Теомат" і кіпрські компанії "Гріффіт Лімітед" та "Прем Інвестментс Лімітед".

На місці Звіринецького скверу планувалося будівництво ЖК Royal Hills (раніше – "Печерський бастіон") – це одна із забудов "Укогруп" скандального Анатолія Войцехівського.

Українська правда