7 бізнес-новинок вересня: крах західних економік, неуніверсальний Agile та червоні команди

Якими ідеями поділилися бізнесмени та бізнес-леді останнім часом? Які світові бестселери перекладено українською?

Спільно з інтернет-книгарнею Yakaboo ЕП зібрала добірку новинок, що вийшли друком у вересні.

Досвід українських підприємців, практичні поради для управління проєктами, нові варіанти прибутку, помилки західного світу та економічні парадокси запропоновано для розгляду широку тематику.

Як державний борг став інструментом, за рахунок якого старше покоління живе, а молодь розплачується? Чому Західний світ занепадає?

Нещодавно побачив світ переклад відомого британського історика Ніла Ферґюсона, який дає відповіді на ці питання. Його книги "Цивілізація", "Еволюція грошей", "Площі та вежі" й "Імперія" – це визнані бестселери.

Ніл Ферґюсон з методичністю історика віднаходить причини занепаду інститутів та економік, а також акцентує увагу на довготривалих наслідках цих процесів.

Автор описує велике розходження між Заходом і Сходом:

"На 1978 рік середньостатичний американець був щонайменше у 22 рази багатший за китайця. Велике розходження стосується не лише економіки, а й тривалості життя і стану здоров'я. Ще у 1960-му тривалість життя у Китаї трохи перевищувала 40 років, тоді як у США вона вже сягнула 70 років. Захід також був попереду в царині науки й поп-культури".

Тепер західні економіки переживають кризу, яка з кожним роком тільки посилюється, а східні – посідають кращі позиції. Де країни Заходу схибили?

Нині зазнають краху основні інститути, на яких тримається західне суспільство – представницький уряд, вільний ринок, верховенство закону і громадянське суспільство.

Для створення інноваційного продукту чи унікальної пропозиції необхідно мислити по-іншому, всупереч шаблонам і стандартам.

Науковець, колишній фахівець із космічних польотів, співробітник NASA і SpaceX Озан Варол у своїй книзі ділиться ідеями та стратегіями, що допоможуть втілити в реальність те, що здавалося абсолютно нездійсненним.

Автор обґрунтовує 9 основних стратегій, які використовують для планування космічних польотів і проєктування ракет, та вчить їх застосовувати в бізнесі, політиці і культурі.

Як і політ космічних апаратів, книгу поділено на три стадії: перша – запуск, коли відбуватиметься запалення мислення; друга – прискорення, під час якого концентруватимуть увагу на розвиткові ідей, створених на першій стадії; третя – досягнення, на цьому етапі прийде осмислення, що успіх і невдача – це однаково можливі варіанти перебігу вашого проєкту.

Автор розповідає, що чекає читачів на третій стадії:

"Ви збагнете, чому мантра "зазнавай невдачі швидко й часто" здатна вберегти вас від катастрофи. Я продемонструю, як один дефект призвів до колапсу гіганта бізнесу і як такий же дефект спричинив вибух шатла…

Ви зрозумієте, чому вигідно ставитися до успіху й невдачі однаковим чином і чому топові професіонали розглядають безупинний успіх як тривожний знак".

Як працює Agile та які проєкти впроваджує? Автори Роб Коул і Едвард Скотчер не просто описали методи та процеси, а сфокусували свою увагу на практичному застосуванні гнучкого управління проєктами в бізнес-середовищі.

Роб Коул – консультант з управління проектами з 20-річним досвідом, а Едвард Скотчер – провідний менеджер з продукту, менеджер проєктів, тренер і коуч Agile.

"Agile вітає зміни і навіть заохочує їх. Будь-які зміни – це не небезпека, а невід'ємна частина розвитку хорошої ідеї", – розповідають автори.

Ключовими факторами успіху для Agile-проєкту є: відповідний проєкт і люди, реалістичні очікування та адекватна підготовка.

За використання гнучкого управління проєктами можна: швидко створити мінімально життєздатний продукт або набір функціональностей, продукт, що повністю відповідатиме вимогам клієнтів, отримати менші стартові інвестиції, абсолютну гнучкість, досягти підвищення командної продуктивності.

Основи Agile, особливості його використання, методи та процеси в його межах, дієві Agile-підходи і типові проблеми, пов'язані із застосування гнучкого управління проєктами – вся інформація та відповіді в книзі.

Консультант у сфері бізнесу Брайс Г. Гоффман спеціалізується на унікальних системах планування та лідерства, що створені американськими військовими, і їхній адаптації для вимог бізнесу.

Він – президент компанії Red Team Thinking LLC, яка консультує бізнесменів із питань стрес-тестування планів із використанням прийомів червоних команд.

У книзі Брайс Г. Гоффман описує інноваційні підходи, які використовує під час консультації підприємців з різних сфер.

Термін "червоні команди" автор почув у 1990-х роках, коли працював оглядачем з високих технологій у Кремнієвій долині. Його вживали для позначення етичних хакерів, компанії їм платили гроші перевірку надійності комп'ютерних мереж.

Метою був пошук вразливих місць і покращення системи захисту від чорних хакерів.

"Військові і бізнесмени використовують емуляцію червоних команд як уявного супротивника. Цей супротивник може бути іншою державою або компанією-конкурентом. Нарешті, є червоні команди з підтримки рішень, що використовують критичне та нестандартне мислення як стрес-тест для стратегій, планів і теорій", – відзначає Брайс Г. Гоффман на сторінках книжки.

Бестселер Джона Вествуда нарешті доступний українською. Це видання – адаптоване для реалій 2020 року, а ще містить більше практичних вправ, зразків і порад, які допоможуть у розвитку бізнес-навичок.

Це покроковий посібник для створення успішного маркетингового плану, починаючи від маркетингового аудиту та постановки основних цілей, до розподілу бюджету між написанням, презентацією та реалізацією цього плану.

У книзі пояснено ключові поняття ринкового середовища, відтворено етапи побудови маркетингового плану та особливості маркетингової стратегії, обгрунтовано особливості онлайн-бізнесу та просування продукту.

Також Джон Вествуд подає зразки маркетингових планів, на які можна спиратися під час створення власного, вправи, які допоможуть розібратися з основними процесами, та підказки, які варто враховувати під час створення маркетингово плану.

Ось одна із порад автора: "Маркетингове планування – це безперервний процес, тож усі плани мають регулярно переглядатися та оновлюватися упродовж їх імплементації".

Це нова книга лівансько-американського літератора і науковця Нассіма Ніколаса Талеба. Його робота "Чорний лебідь", внесена тижневиком "The Sunday Times" до переліку дванадцяти найвпливовіших книг, написаних після Другої світової війни, стала світовим бестселером.

Є така думка, що, для того аби заробити мільйон, потрібно докласти чималих зусиль чи навіть працювати по 80 годин на тиждень, як Ілон Маск. Бути наполегливим трудоголіком – не гарантує 100% успіху, але уможливить цей варіант.

Нассім Талеб розглядає у своїй книзі проблему випадковості в бізнесі та житті. Саме вдача, яка усміхається всім без винятку, втручається та змінює перебіг подій тоді, коли об'єктивні причини не призводять до бажаного наслідку.

Талеб зазначає, що "більшу її частину присвячено систематичним помилкам (набутим або вродженим) в оцінюванні випадковості, на основі десятилітнього досвіду".

Автор створив "тверезу" книжку, яка навчить свідомо оцінювати ризики й випадковості, бачити можливості, де їх не помічають інші, та використовувати каверзи фортуни для своєї вигоди.

Як привабити та залучити клієнтів онлайн? Співзасновники компанії HubSpot Браян Гелліген і Дхармеш Шах знають усе на цю тематику та описують у книзі в подробицях.

Це повністю оновлене та доповнене видання "Вхідного маркетингу" 2009 року, куди додано нові розділи про візуальний контент і його інструменти, нові дані про вірусний маркетинг, частину про підприємницький та стартап-маркетинг.

Як зазначають автори, "вхідний маркетинг – спосіб заявити про себе в Інтернеті через пошукові системи та на сайтах соціальних мереж, які щоденно використовують у пошуках відповідей мільярди людей". І кількість користувачів зростає щодня.

Тільки у Facebook за 5 років їхня чисельність зросла з 150 млн до 1,3 млрд осіб в усьому світі. Залишається лише перетворити людей на своїх клієнтів.

Вхідний маркетинг у дії, створення контенту, просування в блогосфері, принципи роботи Google, пошукова оптимізація сторінки, позиціонування в соцмережах, візуальний контент, програмне забезпечення та інструменти, маркетингові рішення, вибір і оцінка персоналу, вибір PR-агенції, аналіз конкурентів і довідник підприємця із вхідного маркетингу – це та багато іншого на сторінках книги.