Все про IT-бізнес, заробіток та інвестиції. Книги, які ви могли пропустити

Інновації органічно увійшли в наше життя. Навколо – девайси, в них – програми та сервіси. Разом з ними ми прокидаємося і засинаємо, замовляємо квитки, обіди, купуємо меблі, вчимося, знайомимося.

Хто стоїть за швидкозростаючою галуззю, хто її створює, вкладає в неї гроші? Хто і як помилявся, перш ніж заробити мільйони?

Ці люди – розуміють ціну ризику і його можливі наслідки. Крім знань і досвіду, спроб і помилок, в них є пристрасть до улюбленої справи, ними рухає велика мета, мрія.

У цій збірці – корисна література як для підприємців та інвесторів, так і тих, для кого tech – це дивовижний світ.

The industries of the future, Alec Ross

(Індустрії майбутнього. Алек Росс)

"Індустрії майбутнього" – гайд в тому, що нас чекає у найближчі десять років. Він досліджує області, які будуть визначати економічне майбутнє – робототехніку, ШІ, кіберзлочинність, захист даних, комерціалізацію геноміки, великі дані, а також вплив діджитала на гроші і ринки.

У кожній з цих сфер американський експерт з питань інновацій, засновник стартапу One Economy Corporation Алек Росс відповідає на найскладніші питання: як трансформуватися, чи загрожують людству кібервійни, як країнам, що розвиваються, будувати свою Кремнієву долину.

The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers, Ben Horowitz

(Безжальна правда про нещадний бізнес. Бен Хоровіц)

Бен Горовіц, співзасновник Andreessen Horowitz, один з найбільш шанованих і досвідчених підприємців Кремнієвої долини, а також інвестор, блогер і письменник, ділиться своїми інсайтами із створення і управління стартапом.

У книзі читачі знайдуть практичні поради для вирішення найскладніших завдань, викликів, про які не говорять в бізнес-школах. В основі книги блог Бена, який користувався величезною популярністю.

Сіль книги в її сміливій подачі, відвертості і фірмовому гуморі. Тут цікаву інформацію для себе знайдуть як підприємці зі стажем, так і ті, хто робить перші несміливі кроки.

The Intelligent Investor, Benjamin Graham

(Розумний інвестор. Бенджамін Грем)

Завзятий читач розбавляє бестселери і сучасну літературу класикою. Грем – якраз є таким собі класиком зі світу інвестицій. Багато хто знає його як батька вартісного інвестування (value investing).

Сам Уоррен Баффет одного разу назвав книгу найкращою з цієї тематики і написав до четвертого видання таке передмову: "У цій книзі детально і доступно описано правильний підхід до інвестування, заснований на емоційній дисципліні".

Серед тем – пасивне інвестування, інфляція, спекуляція, розвиток концепції.

The Innovator's Dilemma: The Revolutionary Book That Will Change the Way You Do Business, Clayton M. Christensen

(Дилема новатора. Клейтон М. Крістенсен)

Клейтон М. Крістенсен каже, що видатні компанії можуть робити все правильно, але у той же час втратити своє лідерство на ринку або, що ще гірше, зовсім загинути.

У своїй книзі він розповідає, як уникнути подібної долі. Розмірковуючи про проривні технології, Крістенсен показує, чому більшість компаній не беруть до уваги інновації.

Електроніка це чи ритейл, успішного гравця ринку з усталеними продуктами відтіснять, якщо менеджери не можуть відмовитися від традиційних методів ведення бізнесу.

Quality Investing, Lawrence Cunningham

(Якісне інвестування. Лоуренс Каннінгем)

Інвестування – це безперервне навчання. Ця книга – посібник з основних принципів капіталовкладення, про анатомію якісного інвестування.

Quality Investing описує унікальний підхід до оцінки інвестиційних можливостей, заснований на реальних прикладах і досвіді автора. Сповнена цікавими практиками та ідеями, актуальними не тільки для інвесторів, але і для будь-якого бізнес-лідера, який прагне побудувати міцну компанію.

Книга обов'язкова до прочитання для керівників бізнесу та студентів MBA, а також для інвесторів.

Good to Great: Why Some Companies Make the Leap and Others Don't, Jim Collins

(Від хорошого до великого. Чому одні компанії роблять ривок, а інші – ні. Джим Коллінз)

Джим Коллінз створив практичний гайд з управління. У ньому описується, як компанії перетворюються з хороших у великі, як і чому більшість зазнають невдачі.

Автор називає "великою компанією" ту, яка протягом тривалого періоду досягає фінансових показників, що в кілька разів перевищують середньоринкові.

Коллінз і його дослідницька група вибрали ряд найбільших брендів, які підтримували ці показники не менше 15 років. Тут читач докладно дізнається про кейси Coca-Cola. Cola, Intel, General Electric і Merck.

Трафік-бізнес. Дмитро Волконський

Дмитро Волконський – IT-підприємець, інвестор в UATECH і член ради CEO Club Ukraine. За його плечима – управління не однією успішною компанією, партнерство, вкладення. І все це про трафік-бізнес.

Волконський розповідає про специфіку ніші і можливості заробітку, розвінчує міфи, відокремлює стереотипи від реальності. Докладно описані ніші ринку і принципи роботи в кожній з них: payday loans, nutra, essay writing, betting, online casino, dating – їх головні особливості.

В книзі також багато ексклюзивного контенту, починаючи з кейсів успішних веб-майстрів на світовому ринку трафік-бізнесу, і закінчуючи спеціальною главою, присвяченій юридичним аспектам.

Бізнес на здоровому глузді. 50 ідей, як домогтися свого. Дмитро Дубілет

Таймлайн Дмитра Дубілета містить цікаві досягнення з урахуванням його віку. Про них він і говорить у своїй книзі: про те, як почав працювати в 14 років, як продав свій перший бізнес, який оцінювався в $100 тисяч, коли йому було 20 років.

Ще до 30-ти Дмитро зайняв пост IT-директора найбільшого банку України. Далі було народження monobank – першого в країні онлайн-банку, і робота міністром.

Як не зупинятися перед труднощами, де шукати можливості і навіщо ставити перед собою великі цілі – все це на сторінках книги.

10 успішних українських брендів. Богдан Ославський

Книга присвячена лідерам українського бізнесу. Компанії, про які розповідає автор, є трендсеттерами: вони задають напрямок розвитку індустрій.

Засновники чесно діляться своїми історіями успіху, помилками, викликами, тактиками і висновками. Які стратегії розробляли, щоб подолати труднощі.

Крім біографії бренду, книга містить інтерв'ю ФАУНДЕР. Бесіди показують, яка людина стоїть за бізнесом, чим живе та як мислить.

Читайте, надихайтеся, вчіться. Можливо, наступним успішним підприємцем станете саме ви.

Big Money. Принципи перших. Євген Черняк

З випусками Big Money на YouTube знайомі всі. Багато хто чекає наступних інтерв'ю. Герої програми – успішні бізнесмени, інвестори, інноватори. Книга – своєрідний дайджест, в якому зібрані бесіди Євгена Черняка з гостями Big Money.

Кожен розповідає свою історію успіху, відповідає на відверті запитання і описує власний шлях до мрії.