Рада вдруге не підтримала поправку щодо зрівняння акцизів на пальне 

Верховна Рада відхилила правку екс-журналістки 1+1 та депутатки "Слуги народу" Ольги Василевської-Смаглюк про уніфікацію ставки акцизного податку на скраплений газ і бензин на рівні 139,5 евро за 1 тис. л.

Про це повідомляє enkorr.

Цю поправку підтримало лише 66 депутатів при необхідних 226.

Сам же законопроект №2317 без цієї поправки був прийнятий у другому читанні і в цілому. За це рішення проголосувало 316 депутатів.

Депутатка, зокрема, пропонувала знизити акциз на бензин з поточних 213,5 євро за 1000 літрів до 139,5 євро, а на скраплений газ - підняти у 2,7 разів, з 52 євро до 139,5 євро за 1000 літрів. Таким же акцизом зараз обкладається дизпаливо.

Депутат Олександр Дубинський з трибуни просив надати Кременчуцькому НПЗ, який належить олігарху Ігорю Коломойському, відстрочку на два роки для установки рівнемірів і витратомірів.

Податковий комітет був проти прийняття цієї поправки. Депутати її також не підтримали: за неї проголосувало лише 70 депутатів.

Нагадуємо:



Депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк при підготовці законопроєкту №2317 (щодо покращення адміністрування акцизного податку) до другого читання подала правку про зрівняння ставок акцизного податку на скраплений газ і бензин до 139,5 євро за 1000 літрів. але пропозицію поки відхилили.

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