Бюджетна криза: чому уряд заблокував видатки і до чого це може привести

Кабмін стикнувся з бюджетними проблемами і тепер вимушений притримати видатки. Що це означає, скільки коштів не вистачає, кого це стосується та які є ризики.

Олексій Гончарук доручив міністру фінансів Оксані Маркаровій не проводити низку видатків до кінця року. Причина – потрібно вкластися в запланований розмір бюджетного дефіциту бюджету.

Це вже вдруге за останні півроку Мінфін призупиняє проведення певної частини видатків.

Які видатки не будуть проведені, наскільки небезпечний цей тренд, і з чим він пов’язаний?

Блок раз

Практика притримання певних видатків для штучного зниження дефіциту бюджету мала місце завжди і за різних урядів. А от прямі доручення "згори" заблокувати ті чи інші видатки – справа набагато рідша і серйозна.

В минулому і таке було, але все одно подібні доручення приходили під грифом "ДСК". Документи для службового користування – це секретні документи, обіг і розповсюдження яких контролюється.

Вперше цього року Кабмін вдався до блоку видатків на регіональний розвиток на "прохання" керівника офісу президента Андрія Богдана. Кабмін затримав містам виплату 7,6 мільярда гривень із фонду регіонального розвитку та 2,5 мільярда гривень субвенції на соціально-економічний розвиток.

В Офісі президента тоді пояснювали своє звернення тим, що в цих проєктах є корупційна складова. Ліквідувати її пропонувалося шляхом тотальної ревізії проектів, що мали реалізовуватися цим коштом.

Причому в розмовах з ЕП мери міст називали зовсім іншу причину для такого переполоху – нова влада напередодні виборів боялась, що обрані при попередньому президентові мери використають цей ресурс на завойовування симпатій електорату.

Закінчилося все через півроку і не дуже вдало.

На початку грудня уряд почав частково знімати блок з цього ресурсу. 4 грудня було розподілено 790 млн грн. субвенції, а 18 грудня – ще 1,7 млрд грн. Перелік проектів було переглянуто і скорочено, що викликало критику Асоціації міст України та власне Секретаріату Кабміну.

Справа в тому, що розподіл коштів в грудні не дозволить вчасно провести заплановані ремонтні роботи. Проєкти, які випали з переліку, взагалі можуть бути незавершеними.

Блок два

Вдруге збій з фінансуванням видатків стався всередині грудня.

В розпорядженні ЕП опинилось датоване 17 грудня доручення прем’єра Олексія Гончарука Оксані Маркаровій "забезпечити тимчасове, до кінця року, припинення проведення Казначейством платежів та реєстрації бюджетних зобов’язань щодо видатків та надання кредитів загального фонду держбюджету (крім захищених видатків бюджету)".

Знайомі з ситуацією джерела ЕП кажуть, що цього разу теж не обійшлося без втручання Офісу президента і дорученню прем’єра передувала нарада Офісу президента та Кабміну щодо ситуації з бюджетом.

Виплат пенсій, зарплат, видатків на обслуговування держборгу цей "стоп" не торкнеться.

Які видатки потраплять під ніж?Насправді ще невідомо.

До незахищених видатків відносяться видатки на ремонт доріг, будівництво, розвиток інфраструктури, закупку техніки та інші.

Однак розпорядження виписане так, що розпорядники бюджетних коштів (міністерства та ін держструктури) повинні подати в Мінфін обсяги коштів, які не будуть освоєні до кінця року. Інакшими словами – вказати, на що можна не виділяти кошти.

Коли буде сформовано цей перелік – питання часу.

"Всі важливі перекидки – фінансування Охматдиту, додаткові зарплати шахтарів, всі видатки на безпеку та оборону – будуть профінансовані", – обіцяє голова Мінфіну Оксана Маркарова.

Математика проблеми

В уряді запевняють, що на блок видатків є підстави. Маркарова публічно пояснила: призупинка пов’язана з тим, що деякі державні органи наприкінці року просять про "перекидування" коштів з одних програм на інші.

"До кінця року залишилось 8 днів. Теоретично, сьогодні більшість важливих видатків повинна була уже давно бути подана в казначейство та на них повинно було відкрито асигнування, що насправді більшість відповідальних розпорядників і зробила.

Проте, як відомо, щороку саме друга половина грудня – це час спроб безлічі "перекидок" з програми на програму, запитів щодо термінових авансів, подачі хоч якихось документів в казну і решта "освоювань" коштів та проведення каси, на які чомусь не вистачило 11 з половиною місяців року", – написала вона.

Наразі Мінфін намагається призупинити такі непланові "перекидування" коштів, тому вирішив призупинити фінансування всіх незахищених статей видатків.

Ще одна причина призупинки, яку називає Мінфін – недовиконання плану за доходами через занадто міцний курс гривні, повільнe зростання імпорту та падіння виробництва тютюнових виробів.

Насправді, серйозне невиконання бюджету і є тією основною причиною, чому фінансування вирішили заблокувати.

ЕП уже неодноразово писала, що з початку року бюджет не виконується ані за доходами, ані за видатками. Не допоміг і його перегляд в жовтні цього року.

Напередодні ЕП вдалося ознайомитися з детальними прогнозами казначейства про поточний і прогнозний стан бюджетних справ.

Висновок невтішний – блок незахищених видатків може не врятувати, адже їх менше, ніж потребує бюджет.

Фактично, на кінець року сума нестачі прогнозується приблизно на рівні 57 млрд грн. З цієї суми 55,7 млрд грн припадає на невиконання дохідної частини, ще приблизно 1,3 млрд грн – на кредити бюджету, які не будуть повернені.

За даними казначейства, із 107 млрд грн запланованих на 2019 рік незахищених видатків на середину грудня профінансовано 75 млрд грн.

Тобто, за рахунок блоку Мінфін може зекономити ще 32 млрд грн тоді як держава потребує вищезгадані 57 млрд грн.

Зважаючи на поточний стан справ прогнози щодо можливого дефіциту загального фонду теж виходять за заплановані 69,6 млрд грн і в залежності від обсягу проведених видатків можуть сягнути 103-130 млрд грн.

Ці цифри не враховують недобір від приватизації, який прогнозується на рівні 16 млрд грн.

Що робитиме Мінфін

По-перше, буде позичати. Розмови про те, що діру від приватизації будуть перекривати запозиченнями звучать уже давно, але тепер потреба в в них збільшилась.

По-друге, дійсно не буде проводити низку видатків. Тут проблема полягає в тому, як казначейство обиратиме, що проводити, а що – ні. Система проведення видатків автоматизована, а тут, схоже, йдеться про вибіркову виплату в ручному режимі.

Це підтвердив і прем’єр Олексій Гончарук. "До кінця фінансового року, тобто до 27 грудня, Держказначейство щодня вручну буде переглядати всі виплати, які планують провести", – наголосив він.

На думку прем'єра, це дозволить максимально ефективно витратити гроші українських платників податків. Втім, ручне втручання в системи проведення розрахунків – цілком прийнятний привід для притягнення до відповідальності, якщо щось піде не так.

По-третє, ймовірно, що для проведення видатків використовуватиметься ресурс єдиного казначейського рахунку. Джерела ЕП стверджують, що в грудні Мінфін "почерпнув" з ЄКР приблизно 36 млрд грн.

По-четверте, Мінфін частково перекриє дірку за рахунок підвищених грудневих податкових доходів. Грудень – місяць, коли компанії активно сплачують податки.

В податковій площині не виключені маневри, які може відчути на собі і бізнес – цілком можливі "прохання" податкової сплачувати податки наперед, уповільнення темпів відшкодування ПДВ шляхом "відправки" заявлених сум на перевірки та інші "заходи".

Майбутні ризики

Ситуація, яка зараз склалась з бюджетом – результат низки економічних факторів, в тому числі і не точного планування.

Вона несе в собі і ризики для бюджету-2020. Як показує практика використання коштів Єдиного казначейського рахунку, податкові переплати чи затримки з відшкодування даються взнаки в наступному році.

Будь-який з цих факторів призводить до більших видатків і нижчих доходів. В залежності від того, наскільки серйозними вони будуть за результатами року, потреба в перегляді бюджету-2020 може виникнути раніше, ніж прогнозувалося.