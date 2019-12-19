Кабмін перенаправив 323 мільйони на виплату зарплат шахтарям

Кабмін затвердив перерозподіл коштів у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Мінекоенерго на 2019 рік, - недовикористані кошти на суму 322,6 млн грн із деяких програм перенаправили на програму "Реструктуризація вугільної галузі".

Про це йдеться у розпорядженні прем'єр-міністра Олексія Гончарука від 18 грудня, яке є у розпорядженні ЕП.

За словами голови енергетичного комітету ВР Андрія Геруса, ці кошти підуть на виплати заробітних плат шахтарям державних шахт.

Також у розпорядженні йдеться про зменшення видатків розвитку за програмою "Ліквідація вугледобувних та торфодобувних підприємств" на 140,7 млн гривень, видатків споживання за програмою "Збереження природно-заповітного фонду" на 20 млн гривень.

Також передбачається зменшення видатків за програмою "Здійснення природоохоронних заходів" на 91,6 млн гривень, видатків розвитку за програмою "Розвиток та поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених систем" на 40 млн гривень.

Крім цього, йдеться про зменшення видатків розвитку за програмою "Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС" на 25,2 млн гривень.

Також передбачається зменшення видатків розвитку за програмою "Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу й вугільної промисловості" на 5 млн гривень.

Нагадаємо:

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук доручив міністру фінансів Оксані Маркаровій не проводити низку видатків до кінця року. Мова йде про так звані незахищені видатки – видатки розвитку, на ремонт та будівництво.

Економічна правд