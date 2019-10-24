Doing business-2020: хто очолив рейтинг
Нова Зеландія очолила рейтинг інвестиційної привабливості Doing business-2020, серед країн пострадянського простору найвище розташувалась Грузія - на сьомому місці.
Про це свідчать дані на сайті Світового банку.
Нова Зеландія, окрім лідерства у загальному рейтингу, очолює перелік країн за такими компонентами: отримання кредитів та запуск бізнесу.
На другому місці у загальному рейтингу - Сінгапур, на третьому - Гонконг.
Замикають топ-5 Данія та Південна Корея.
Також до топ-10 увійшли США, Грузія, Велика Британія, Норвегія та Швеція.
Серед пострадянських країн - Литва на 11 місці, Естонія - на 18, Латвія - на 19, Казахстан - 25, РФ - 28, Молдова - 48, Білорусь - 49.
На останньому місці у рейтингу - Сомалі.
Нагадаємо:
Україна зайняла 64-сходинку в рейтингу інвестиційної привабливості Doing business-2020, покращивши позицію минулого року на 7 пунктів.
Економічна правда
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