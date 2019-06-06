Дію сертифіката YanAir призупинено - Державіаслужба

Державна авіаційна служба в результаті комплексної перевірки авіакомпанії "ЯнЕйр" виявила низку зауважень в організації діяльності цього перевізника, в зв’язку з чим дію сертифіката експлуатанта призупинено.

Про це повідомляє Державіаслужба.

"За результатами комплексної інспекційної перевірки авіакомпанії "ЯнЕйр" Державіаслужба виявила низку зауважень (частина з яких критичні) в організації діяльності перевізника, що можуть негативно вплинути на безпеку польотів", - зазначається у повідомленні.

У зв’язку з цим постійно діюча комісія з питань сертифікації експлуатантів Державіаслужби прийняла рішення про призупинити сертифікат експлуатанта YanAirпочинаючи з 00:00 UTC (03:00 за київським часом) 7 червня 2019 року.

У Державіаслужбі зазначили, що сертифікат експлуатанта може бути відновлений після усунення компанією недоліків та на підставі висновків акта інспекційної перевірки, що свідчитиме про здатність авіаперевізника забезпечувати належний рівень безпеки.

Нагадаємо, що у квітні 2019 року відбулась нарада під головуванням міністра інфраструктури Володимира Омеляна щодо підготовки авіакомпаній, які здійснюють чартерні перевезення, до літнього сезону та недопущення масових затримок рейсів, спричинених технічним станом парку повітряних суден.

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Економічна правда