YanAir заявляє, що усунула недоліки і просить повернути сертифікат

Авіакомпанія YanAir Airlines усунула виявлені Державною авіаційною службою недоліки в її роботі.

Про це повідомив генеральний директор YanAir Юрій Скиба агентству "Інтерфакс-Україна".

Авіакомпанія виконала всі зобов'язання перед пасажирами, чиї рейси були скасовані через припинення Державіаслужбою дії сертифіката експлуатанта, шляхом перевезення їх літаками партнерських компаній на замовлення і за рахунок YanAir.

"На момент написання цього листа всі недоліки усунуті. Але, на нашу думку, рішення про припинення сертифіката експлуатанта на початок літнього сезону - надто сувора міра щодо змісту і кількості зазначених недоліків", - зазначив Скиба.

Він також підкреслив, що вказане рішення Державіаслужби не пов'язане з технічним станом літаків авіакомпанії.

Нагадуємо:

Державна авіаційна служба в результаті комплексної перевірки авіакомпанії "ЯнЕйр" виявила низку зауважень в організації діяльності цього перевізника, в зв’язку з чим дію сертифіката експлуатанта призупинено.

Діюча комісія з питань сертифікації експлуатантів Державіаслужби прийняла рішення про призупинити сертифікат експлуатанта YanAirпочинаючи з 00:00 UTC (03:00 за київським часом) 7 червня 2019 року.

У Державіаслужбі зазначили, що сертифікат експлуатанта може бути відновлений після усунення компанією недоліків та на підставі висновків акта інспекційної перевірки, що свідчитиме про здатність авіаперевізника забезпечувати належний рівень безпеки.

У квітні 2019 року відбулась нарада під головуванням міністра інфраструктури Володимира Омеляна щодо підготовки авіакомпаній, які здійснюють чартерні перевезення, до літнього сезону та недопущення масових затримок рейсів, спричинених технічним станом парку повітряних суден.

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