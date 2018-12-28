У НАЗК не знають, кому Гладковський передав свій бізнес

Олег Гладковський

Національне агентство з питань запобігання корупції не володіє інформацією про те, кому перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський передав свій бізнес в управління.

Про це повідомляє голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський з посиланням на відповідь НАЗК.

Зазначається, що мова йде про ТОВ "Оушн Інвест" та ТОВ "Ерай-систем лімітед".

"Будь-яких повідомлень від Гладковського О.В. з початку діяльності Національного агентства не надходило, тому Національне агентство не має інформації щодо того, кому він передав належні йому корпоративні права", - йдеться у листі агентства.

В НАЗК роз’яснюють, що Гладковський призначений на посаду указом президента Петра Порошенка в лютому 2015 року, тоді як саме агентство почало роботу в серпні 2015 року.

Щоправда в НАЗК визнають, що Гладковський все одно мав передати належні йому корпоративні права згідно зі старим законом "Про засади запобігання і протидії корупції".

"Який був чинний на момент призначення Гладковського О. В. на посаду", - уточнюють в НАЗК.

Разом з тим, Порошенко, давній бізнес-партнер Гладковського, надав агентству інформацію про передачу власного бізнесу в управління, незважаючи на те, що став президентом ще в 2014 році.

Зокрема, Порошенко вказав себе кінцевим бенефіціаром фірми Гладковського "Ерай-систем лімітед" в декларації за минулий рік.

Згідно з діючим законом "Про запобігання корупції" посадові особи повинні повідомляти НАЗК інформацію про те, кому передали власний бізнес на час виконання обов`язків.

"Бізнеси Порошенка та Гладковського тісно переплетені, тому суспільству вкрай важливо знати, хто управляє бізнесом політиків, поки вони обіймають топ-посади", - робить висновки Канєвський. І додає, що "Оушн Інвест" Гладковського є серед засновників компанії "Ф’южн Капітал Партнерз", яка керує частиною активів самого Порошенка.

Нагадуємо:

Бізнесом Петра Порошенка за час його президентства керують фірми близьких друзів Олега Гладковського та Ігоря Кононенка.

Трастовий керуючий Rothschild Trust (Schweiz) вперше за три роки прийняв рішення перерахувати Петру Порошенку дивіденди від діяльності корпорації Roshen в розмірі понад 556,7 мільйона гривень.

Економічна правда