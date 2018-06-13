Facebook зізнався, які дані збирає про користувачів
Середа, 13 червня 2018, 12:15
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Керівництво Facebook надало письмові відповіді на питання, які Марк Цукерберг не зміг або не встиг прокоментувати під час слухань в американському парламенті.
Про це йдеться в листі представників компанії, яке опублікував Конгрес США.
Згідно з документом, Фейсбук збирає наступну інформацію:
- час, частоту та тривалість активності в вікні з вкладкою соцмережі (включаючи інформацію про те, відкрито воно або перебуває у фоновому режимі);
- покупки, здійснені на сторонніх сайтах;
- плагіни в браузері користувача;
- рухи курсору на пристрої;
- використання камери, вбудованої в додаток Facebook;
- метадані фотографій (включаючи час і місце зйомки);
- встановлені додатки;
- назви і типи файлів на пристрої користувача;
- ідентифікатори додатків;
- кількість вільного місця на пристрої;
- контакти з довідника користувача;
- журнал дзвінків і історію SMS з Android-пристроїв;
- найближчі точки доступу Wi-Fi і стільникового зв'язку;
- інформацію мобільних і стаціонарних провайдерів через комп'ютери, телефони, зв'язані телевізори та інші пристрої в мережі;
- рівень заряду пристрою;
- параметри та дозволи на пристрої;
- інформацію та фотографії інших користувачів, а також частоту взаємодія і спілкування з ними.
У Facebook додали, що також можуть отримувати інформацію про користувачів від сторонніх компаній. Мова йде про дії як в онлайні, так і в офлайні, алепро які саме - представники компанії не уточнили.
Детальніше про виступ Цукерберга у сенаті читайте у матеріалі "Допит" Цукерберга: витік даних, платний Facebook та російська "фабрика тролів"
Економічна правда