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Facebook зізнався, які дані збирає про користувачів

Середа, 13 червня 2018, 12:15
 

Керівництво Facebook надало письмові відповіді на питання, які Марк Цукерберг не зміг або не встиг прокоментувати під час слухань в американському парламенті.

Про це йдеться в листі представників компанії, яке опублікував Конгрес США.

Згідно з документом, Фейсбук збирає наступну інформацію:

  • час, частоту та тривалість активності в вікні з вкладкою соцмережі (включаючи інформацію про те, відкрито воно або перебуває у фоновому режимі);
  • покупки, здійснені на сторонніх сайтах;
  • плагіни в браузері користувача;
  • рухи курсору на пристрої;
  • використання камери, вбудованої в додаток Facebook;
  • метадані фотографій (включаючи час і місце зйомки);
  • встановлені додатки;
  • назви і типи файлів на пристрої користувача;
  • ідентифікатори додатків;
  • кількість вільного місця на пристрої;
  • контакти з довідника користувача;
  • журнал дзвінків і історію SMS з Android-пристроїв;
  • найближчі точки доступу Wi-Fi і стільникового зв'язку;
  • інформацію мобільних і стаціонарних провайдерів через комп'ютери, телефони, зв'язані телевізори та інші пристрої в мережі;
  • рівень заряду пристрою;
  • параметри та дозволи на пристрої;
  • інформацію та фотографії інших користувачів, а також частоту взаємодія і спілкування з ними.

У Facebook додали, що також можуть отримувати інформацію про користувачів від сторонніх компаній. Мова йде про дії як в онлайні, так і в офлайні, алепро які саме - представники компанії не уточнили.

Детальніше про виступ Цукерберга у сенаті читайте у матеріалі "Допит" Цукерберга: витік даних, платний Facebook та російська "фабрика тролів"

Економічна правда

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