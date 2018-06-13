Facebook зізнався, які дані збирає про користувачів

Керівництво Facebook надало письмові відповіді на питання, які Марк Цукерберг не зміг або не встиг прокоментувати під час слухань в американському парламенті.

Про це йдеться в листі представників компанії, яке опублікував Конгрес США.

Згідно з документом, Фейсбук збирає наступну інформацію:

час, частоту та тривалість активності в вікні з вкладкою соцмережі (включаючи інформацію про те, відкрито воно або перебуває у фоновому режимі);

покупки, здійснені на сторонніх сайтах;

плагіни в браузері користувача;

рухи курсору на пристрої;

використання камери, вбудованої в додаток Facebook;

метадані фотографій (включаючи час і місце зйомки);

встановлені додатки;

назви і типи файлів на пристрої користувача;

ідентифікатори додатків;

кількість вільного місця на пристрої;

контакти з довідника користувача;

журнал дзвінків і історію SMS з Android-пристроїв;

найближчі точки доступу Wi-Fi і стільникового зв'язку;

інформацію мобільних і стаціонарних провайдерів через комп'ютери, телефони, зв'язані телевізори та інші пристрої в мережі;

рівень заряду пристрою;

параметри та дозволи на пристрої;

інформацію та фотографії інших користувачів, а також частоту взаємодія і спілкування з ними.

У Facebook додали, що також можуть отримувати інформацію про користувачів від сторонніх компаній. Мова йде про дії як в онлайні, так і в офлайні, алепро які саме - представники компанії не уточнили.

Детальніше про виступ Цукерберга у сенаті читайте у матеріалі "Допит" Цукерберга: витік даних, платний Facebook та російська "фабрика тролів"

Економічна правда