Cambridge Analytica отримала в тому числі і дані Цукерберга
Середа, 11 квітня 2018, 18:15 —
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Марк Цукерберг підтвердив, що його особисті дані також були зібрані і передані Cambridge Analytica.
Таку заяву він зробив на слуханнях в Комітеті з енергетики і торгівлі Палати представників.
В рамках 4-хвилинного раунду допиту конгресмен Анна Ешу, що представляє Силіконову долину, запитала Цукерберга, чи були його особисті дані продані третім особам.
На що Цукерберг відповів: "Так".
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Економічна правда