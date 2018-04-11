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Cambridge Analytica отримала в тому числі і дані Цукерберга

Середа, 11 квітня 2018, 18:15 — Аліна Полякова
 

Марк Цукерберг підтвердив, що його особисті дані також були зібрані і передані Cambridge Analytica.

Таку заяву він зробив на слуханнях в Комітеті з енергетики і торгівлі Палати представників.

В рамках 4-хвилинного раунду допиту конгресмен Анна Ешу, що представляє Силіконову долину, запитала Цукерберга, чи були його особисті дані продані третім особам.

На що Цукерберг відповів: "Так".

Нагадаємо, чи "витекли" ваші дані можна вручну за посиланням

Детальніше читайте: Скандал навколо Facebook: хто і навіщо злив дані 50 мільйонів користувачів

Більше про те, як захиститися у соцмережі, читайте у матеріалі "Facebook та інші: що вони про вас знають та як це виправити"

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