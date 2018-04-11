Cambridge Analytica отримала в тому числі і дані Цукерберга

Марк Цукерберг підтвердив, що його особисті дані також були зібрані і передані Cambridge Analytica.

Таку заяву він зробив на слуханнях в Комітеті з енергетики і торгівлі Палати представників.

В рамках 4-хвилинного раунду допиту конгресмен Анна Ешу, що представляє Силіконову долину, запитала Цукерберга, чи були його особисті дані продані третім особам.

На що Цукерберг відповів: "Так".

Нагадаємо, чи "витекли" ваші дані можна вручну за посиланням.

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Економічна правда