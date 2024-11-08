Завдяки Трампу: статки Маска перевищили $300 мільярдів, Tesla досягла $1 трильйона

Статки Ілона Маска вперше за понад два роки перевищили $300 мільярдів на тлі зростання акцій Tesla після перемоги Трампа на президентських виборах у США.

Про це пише видання Forbes.

Під час стрибка акцій Tesla він збагатився на $10 мільярдів за один день, і тепер його статки на $70 мільярдів більші, ніж у найближчого конкурента — Ларрі Еллісона, голови Oracle та "дуже близького друга" Маска.

Видання Quartz пише, що у п’ятницю вранці ринкова капіталізація Tesla досягла $1 трильйона, завдяки зростанню акцій компанії після перемоги Дональда Трампа на виборах.

Реклама:

Ціна акцій Tesla піднялася більш ніж на 6% до близько $313 під час торгів у п’ятницю, що стало першим випадком з вересня 2022 року, коли акції компанії перевищили позначку $300 за штуку. Зараз Tesla — дев'ята за розміром компанія у світі за ринковою капіталізацією.

Акції Tesla залишаються приблизно на 25% нижче свого піка в $415, досягнутого наприкінці 2021 року, коли статки Маска сягнули $320 мільярдів.

За останні 12 торгових днів акції компанії зросли на 44%, значно випередивши зростання індексу Nasdaq, який за цей час піднявся лише на 4%.

Реклама:

Нагадаємо:

Статки мільярдера-підприємця та генерального директора Tesla Ілона Маска зросли на $20 мільярдів після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США.

Статки десяти найбагатших людей у світі виросли на 63 млрд дол за один день після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США.

Перемога Дональда Трампа на виборах президента США спричинила зміни на фондових ринках, оскільки інвестори поспішали підтримати компанії, що виграють від його перемоги, і продавали акції очікуваних "лузерів".