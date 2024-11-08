За час великої війни український Bolt випав із ТОП-5 глобального бізнесу компанії

Український Bolt завершив 2023 рік поза межами першої десятки країн за оборотом, хоча раніше він входив до ТОП-5 лідерів.

Про це в інтерв'ю ЕП розповів керівник напряму райд-хейлінгу Bolt в Україні Сергій Павлик.

За його словами це зумовлено як наслідками війни, зокрема появою комендантської години, що звужує ринок, так і так званою стелею збільшення обсягів поїздок: "в багатьох містах для компанії більше немає куди зростати", - зазначив Павлик.

Bolt в Україні продовжує бути збитковим, хоча і показує в певні періоди операційний прибуток. За його словами, компанія активно інвестує у нарощування клієнської бази завдяки знижкам на поїздки.

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70% прибутків Bolt приносить сервіс таксі, інша частка розподіляється між доставкою їжі та орендою самокатів.

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За останній рік автопарки, які співпрацюють з сервісом Bolt, оцінюють, що не менше 50% їх водіїв було мобілізовано.

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Керівник напряму райд-хейлінгу Bolt в Україні Сергій Павлик заявив, що розширення географії роботи сервісу у комендантську годину можливе, про те для цього потрібні чіткі правила.