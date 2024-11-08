IKEA повідомляє про зростання прибутку, попри зниження цін

Inter IKEA, власник найбільшого у світі меблевого бренду, повідомив про збільшення прибутку за 2024 рік завдяки зниженню відсоткових платежів, попри різке падіння доходів після того, як він знизив ціни на весь асортимент своєї продукції.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що зниження цін є спробою підвищити доступність товарів IKEA після того, як вона значно підвищила ціни у 2021-2022 роках, коли перебої в ланцюжку постачань призвели до зростання витрат на сировину.

За словами фінансового директора Inter IKEA Хенріка Ельма, який постачає товари для магазинів, що працюють під брендом IKEA по франшизі, за рік знизив ціни в середньому на 15%, що дозволило роздрібним мережам IKEA знизити ціни для клієнтів в середньому на 10% після падіння вартості таких товарів, як деревина.

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Зниження цін призвело до падіння доходів Inter IKEA на 8,9% до 26,5 млрд євро за фінансовий рік, що закінчився 31 серпня.

Але в Inter IKEA заявили, що нижчі ціни заохочують покупців купувати більше, допомагаючи збільшити операційний прибуток до 2,3 млрд євро порівняно з 2,2 млрд євро у 2023 році.

Повідомляється, що чистий прибуток підскочив до 2,2 млрд євро, порівняно з 1,6 млрд євро в 2023 році, в основному завдяки зниженню витрат на виплату відсотків після того, як компанія погасила великий кредит минулого року.

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Нагадаємо:

Після спроби компанії залучити більше клієнтів зниженням цін, річні продажі IKEA впали на 5%.

Власник IKEA, шведська компанія Ingka Group продала останній актив у Росії – склад у підмосковному Єсиповому.