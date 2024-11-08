Топменеджери російських заводів заявили про можливий колапс машинобудування

Трильйонні витрати на війну, розгін інфляції та підвищення ставки Центрального банку до максимуму за два десятиліття поставили російську промисловість на межу фінансового колапсу.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Ключові галузі вітчизняного машинобудування можуть "впасти", заявив гендиректор Челябінського ковальсько-пресового заводу Андрій Гартунг. За його словами, до сумного розвитку подій може призвести різке подорожчання кредитів, ставки за якими у бізнесу, як правило, прив'язані до ключової ставки ЦБ.

"Жоден конкурентний бізнес не може працювати з кредитами під 27% річних, коли твої китайські конкуренти отримують кредити дешевше 5% річних", - поскаржився Гартунг.

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Він додав, що російські заводи не можуть витримати конкуренції з підприємствами оборонно-промислового комплексу і "монополіями", які переманюють кадри і влаштовують перегони зарплат.

Окрім цього начальник управління фінансових ресурсів Магнітогорського металургійного комбінату Марія Овечкіна повідомила, що резервів у підприємства залишилося на пів року, якщо не урізати витрати. Цей комбінат - найбільший у РФ виробник сталі, змушений скорочувати інвестиції, визнала Овечкіна, додавши: "Ми дуже негативно дивимося на 2025 рік".

Про вимушене скорочення витрат повідомила також фінансовий директор групи компаній "Уралкран" Ольга Александрова, а операційний директор девелоперської компанії "Голос" Наталя Єрмолаєва поскаржилася, що її компанія кредити за загороджувальною ставкою "не вивезе".

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Уже зараз кожна п'ята компанія із сектору обробної промисловості зазнає труднощів із погашенням кредитів. У деревообробці ця частка сягає 22-24%, у виробництві виробів зі шкіри та паперу - 29-34%, а в судно - і авіабудуванні - і зовсім 57%. У середньому на оплату відсотків за боргом компаніям доводиться віддавати кожен четвертий рубль прибутку - і це максимальний рівень за останні 5 років.

Нагадаємо:

Центральний Банк Росії ухвалив рішення підвищити ключову ставку відразу на 2 відсоткові пункти - до рекордних 21% річних.

У липні 2024 року видобуток вугілля в Росії впав на 6,7% у річному вираженні, а його загальний обсяг — 31,5 млн тонн — став найнижчим із часів пандемії Covid-19.