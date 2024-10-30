Росія заробляє на тіньовому флоті більше, ніж Україна отримує від партнерів – Зеленський

Тіньовий флот приносить Росії за експорт нафти більше грошей, ніж Україна отримала від партнерів від початку великої війни.

Про це повідомляє Володимир Зеленський під час пресконференції на саміті "Україна – Північна Європа".

Президент зазначив, що Росія заробляє на тіньовому флоті від 10 до 12 млрд дол на місяць. І якщо підрахувати усю підтримку, яку Україна отримала за період повномасштабної війни від партнерів, то тіньовий флот Росії приніс більше грошей.

"Тож, санкції не працюють. Якщо вони можуть заробляти такі великі гроші, значить, ці санкції не працюють. Точніше, вони працюють, але не на 100%", – відзначив Зеленський.

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Він також додав, що питання дієвості санкцій може найбільше нам допомогти.

За його словами, що деякі партнери вже порушували питання таких санкцій під час засідань на рівні Європейського Союзу.

"Вони мають на меті зупинити їхній флот сьогодні, зокрема у територіальних водах країн Північної Європи. Але це справді складно, потрібне рішення не тільки від країн Північної Європи, а й від усього ЄС", – прокоментував Зеленський.

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Нагадаємо:

Хоча деякі судна тіньового флоту РФ все ще користуються послугами західних страхових компаній, більшість власників звертаються до російських страхувальників, яких підтримує державна перестрахувальна компанія РФ.

За 100 км від узбережжя Шотландії помітили темну пляму, яка, згідно з аналізом, належала російському тіньовому танкеру Innova, який перевозив 1 мільйон барелів нафти.