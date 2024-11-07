Новини 7 листопада: хто не працює - тим повістки, можливе відновлення польотів з України

Про польоти з України: Польоти в одному з українських аеропортів - "Львів" або "Бориспіль" - можуть відновити до кінця січня 2025 року.

Про бронювання та критичні підприємства: Уряд України готується запровадити нові правила для визначення критичності підприємств та необхідності бронювання їхніх працівників.

Про повістки та непрацюючих: 98% повісток у першу чергу отримують ті військовозобов'язані, хто офіційно не працює та взагалі не платить податки з доходу.

Про неактивне населення: В Україні приблизно 8 мільйонів всередині держави економічно неактивного населення.

Реклама:

Про Google: Американська компанія Google виправила ситуацію зі своїми картами і тепер українські військові об‘єкти та системи на них не відображаються.

Ексклюзиви ЕП

Новий олігарх чи Курченко-2. Хто такий Максим Кріппа і звідки в нього гроші?

Реклама:

В Україні з'явився бізнесмен, який може дозволити собі купувати нерухомість, кіберспортивні команди та медіа за десятки мільйони доларів. Хто він?

На власному досвіді. Як я збирала і тестувала дрон

ЕП провела один день з волонтерами, які збирають БПЛА для військових. Чи злетів зібраний нами дрон?